美國大選結果即將揭曉，不論是誰當選，我們都希望美國能平靜地渡過這個艱難的時刻。最近有些報導說，美國有很多商家把大門和櫥窗整個封起來，以因應大選後可能的動亂。我們實在很難想像，這種以前只會出現在第三世界的現象，現在竟會在美國上演，這到底是誰的責任？

川普在任的這幾年，美國退出TPP，退出《巴黎氣候協議》，退出《美伊核武協議》，單邊與中國大陸和伊朗進行協商，因為川普認為上述協議內容對美國不公平，因此決定退出，然後再以個別協議的方式與相關國家進行協商。但川普其實做得很辛苦。

美國過去很偉大，但現在很多問題，因此川普想要帶領美國重返榮耀，這是很重要的，問題是，川普不應該要其他國家付出代價，或單邊要求別人付出代價。美國雖然很強大，但當她同時面對全世界的所有其他國家時，就可能占不到便宜。最近有個國際調查顯示，全球各國只有台灣支持川普，大多數國家都不支持川普；歐盟一向是美國最好的盟友，但對川普支持度最高的義大利也只有20%而已。

為什麼大家都不喜歡川普？因為他凡事只以美國為唯一考量，甚至是以自己的喜好為唯一考量，完全不顧其他國家的立場。如果凡事都依美國的想法，那麼其他國家的領袖在他們的國家也不必選了！

再以處理中國大陸的問題為例，川普認為大陸出口太多到美國，而跟美國採購太少，因此要求大陸增加採購，同時限制政府對大陸技術補貼。事實上，美國以已開發國家加入WTO，關稅不得超過5%，目前約3%多一點，而中國大陸是以開發中國家進入WTO，關稅不得超過10%，目前是9%多一點。從這個角度看，大陸的確是利用WTO的規定占美國的便宜。

因此，一個比較簡單的做法是，要求WTO重新檢討「已開發國家」的定義。因為中國大陸現在是全球最大的出口國，每年出口超過2.5兆美元，也是全球第2大進口國，進口約2.1兆美元，享有順差4000億美元；而美國剛好相反，是全球最大的進口國，進口約2.5兆美元，也是全球第2大出口國，約1.3兆美元，逆差達到8000億美元。因為現在大陸是全球最大出口國，且享有最大貿易順差，是否可要求WTO把中國大陸升格為已開發國家，並要求大陸全面調降關稅，然後增加全球對大陸的出口，而不是只有增加美國對大陸的出口。相信如此一來，全球主要國家都會支持美國的做法，而大陸面對的壓力就會大很多。

另外，美元現在是全球最主要的貿易貨幣，美國因此享有鑄幣權，每年以巨額的逆差來採購其他國家的商品，等於其他國家負責幫美國生產，而美國只要負責印美鈔即可。如果美國對此制度不爽的話，我們建議可透過全球多邊的協商，重新創造一個國際性貨幣，而不再採用美元，相信美國絕對不會同意。也就是說，美國其實在目前的國際金融體制中享有很大的利益。如果美國執意要採用單邊主義的話，是否此一全球金融體制也應重新協商？

總而言之，全球每個國家都有其內、外部的問題，而國際間的問題不可能是單一國家可以決定的，因此在二戰結束後才會出現聯合國，全球一起來處理許多重大的國際問題。現在國際間的貿易與人員往來比當年成長許多，國際間的交互影響更是高於當年，因此更需要國際合作來解決問題。比方說，現在新冠疫情在國際間大流行，持續不止，一個可能的原因就是因為WHO無法發揮應有的功能，因此可能需要一個強而有力的領導者，來領導全球採取一致的防禦行動。

無疑的，現在美國仍是全球最有影響力的國家，美國應領導其他國家一起努力解決重要的國際問題，包括新冠疫情、國際貿易和全球暖化等，這才是讓美國重返偉大的方式。因此，未來不論是誰當選美國總統，我們都希望他能讓美國重返國際多邊體制，重新帶領各國一起解決繁雜的國際事務。（作者為國立政治大學經濟系教授）