政治是最寫實的現世報，獲蔡英文總統提攜、回鍋擔任行政院長的蘇貞昌，一度意氣風發，沒想到前總統陳水扁趁媒體人趙少康探望時大爆料，指蘇第一次任閣揆時，向他抱怨副院長蔡英文歹逗陣，兩度希望換掉蔡，他都沒有答應。這下子經常挖苦別人的蘇貞昌，頓時「雞嘴變鴨嘴！」

政壇原本就沒有永遠的敵人與朋友，但像蘇貞昌這樣充滿政治慾望、又嚴以待人寬以律己的政治人物，如果不是民進黨兩度政黨輪替過程中，派系激烈互鬥反而成就了蘇的政治慾望，以蘇這樣的刻薄人格，早就被掃至歷史灰燼。

2018年年底韓流竄起，九合一選舉民進黨大敗，當時行政院長賴清德為表負責請辭下台，蔡英文基於派系平衡，不得不找來蘇貞昌接任閣揆。蘇貞昌總有風聲想選總統，雖讓蔡心生不滿，暫留著蘇制衡曾挑戰她的賴清德，成了她避免提早跛腳的絕招。

蔡、蘇兩人多年宿怨，在政壇早已不是祕密，尤其2010年五都選舉時恩怨更白熱化。當時蘇搶頭香率先宣布參選台北市長，導致原本也有意選台北市長的蔡布局被打亂，最後改投入新北市長選戰，因準備倉促敗給朱立倫，蔡、蘇兩人因而結下心結。

2018年蔡英文雖提名蘇任閣揆，兩人心裡其實各有盤算。蘇曾是蔡的長官，如今成了蔡的部屬，蘇一路小心翼翼避免僭越，沒想到阿扁把昔日暗黑內幕抖出來，原來蘇當年兩度想幹掉蔡。

伶牙俐齒的蘇貞昌難得竟日不敢出聲，只由行政院發言人丁怡銘回應，「兩人從競爭到和解，從講話靠祕書傳話到無話不談，證明兩人攜手合作的可貴。」真是此地無銀三百兩，蘇如還有點羞恥心，應立奔總統府向小英請罪，而不是由發言人如此不倫不類的回應！