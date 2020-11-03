自由主義的經典著作、約翰‧彌爾的《論自由》一書中，對於言論自由有一個非常關鍵的核心概念，就是人們沒有「絕對正確」的立場。簡單的說，就是因為我們無法確認自己的立場一定是正確無誤，所以應該讓不同的聲音被聽到，亦即確保言論自由，才能避免誤判。

彌爾舉了歷史上兩個著名的例子，蘇格拉底與耶穌。這兩位在當時被人們敵視，視為異端，甚至被眾人判處死刑。今日回頭看，會覺得這些人怎麼會犯下如此明顯的錯誤。因此，彌爾認為我們要避免再度犯下這種錯誤，就應該要確保言論自由，讓我們不會陷入一廂情願的想像，而做出錯誤的判斷。

近日亦有與言論自由相關的爭議。據報導，NCC可能對中天新聞台撤照，將換照審查上綱到國家安全，特別是因為中天被貼上了「紅媒」的標籤。

媒體是否為外國資金所操控，應有事實的證據可以查驗。政府的國安體系應有能力調查清楚，這是事實問題，應無需討論。但一家新聞台不應只是因為報導中國大陸的正面消息或是現實情況，就被視為「紅媒」，認為這有違國家安全，進而被撤照，取消發聲管道。

這裡我們就要注意「絕對正確」的問題，不能在社會「反中」、「仇中」的氛圍下，冷漠地看著中天落井，而不聞不問。未來回頭看，大家可能會後悔曾經犯下的錯誤。

筆者認為若中天新聞台被撤照，將會為我們社會帶來兩個嚴重的問題。

首先，就是「無知」。例如台灣有名嘴說，大陸人吃不起茶葉蛋、吃不起榨菜。這類無知言論不知引發多少對岸人民的憤慨。事實上，這些名嘴對於大陸並非不了解，他們的發言或許有特定目的。但觀看節目的觀眾真的有許多對於大陸並不了解，所以這些名嘴才不會擔心自己會遭到觀眾的恥笑。

實際上，我們常聽到許多第一次到大陸的台灣年輕人，往往會驚訝於大陸的高速發展與繁榮。他們之中很多還停留在上一輩傳下來的「富裕台灣」vs.「貧窮大陸」的想像。

要面對客觀事實才能幫助我們認清現況，更知道兩岸彼此之間應該如何互動，知道自身與對岸的優勢與劣勢，才能做出正確的判斷。關閉對大陸的正面報導，很容易讓我們誤判。事實上，我們已有很多對岸的負面消息了，民主陣營的國際媒體也常提供這類消息。由於兩岸政體與社會文化的差異，要尋找對岸的缺陷、問題，隨手可得。但政府的立場不應該是愚民，而是要讓民眾掌握更客觀的消息，消弭無知，避免誤判。

其次，沒有大陸相關的報導會造成的困境是對於兩方衝突更難化解，甚至成了「無解」。如果政府要的是一面倒的媒體輿論，那麼兩岸只會不斷地強化對彼此的仇恨。就像現在甚至面臨軍事衝突的邊緣，有學者已稱為「準戰爭狀態」。

近幾年來本來兩岸和平無事，交往頻繁，甚至可以簽訂各種合作協議，但現在卻變成軍機擾台不斷，全民似乎得隨時備戰，準備要拚得你死我活的樣子。更令人擔憂的是，政府並沒有因此而謀求減緩緊張之道，反而成了動員民氣，加深兩岸對抗的最佳理由。

政府間的敵對可以隨時化解，因為大多是權力菁英的理性計算、利益比較。最可怕的是人民之間的敵對，這些是真實的情感，更容易成為政治菁英無法煞車的衝力。塑造一面倒的輿論環境，只會促成一個純然對立的環境，造成對台灣的最終傷害。兩岸的民族主義對撞，缺乏對於彼此設身處地的理解，形成了無解的衝突僵局。

總的來說，中天新聞台違背新聞採訪專業之處，固然應該予以處罰，但罰錢與處以死刑（撤照、關台）有很大的差異。尤其台灣作為一個民主社會，要能包容多元的聲音，讓各種合理的可能性發聲。如果只因反中、仇中作祟，更不用說是為了安排黨性相同的媒體取代，而讓台灣成為一言堂，那麼將造成民眾對於客觀事實的無知，以及對於兩岸衝突的無解，結果將會反噬台灣社會，帶來更大的傷害。

（作者為世新大學口語傳播暨社群媒體學系副教授兼系主任）