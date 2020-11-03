時隔一個半世紀，美國再度迎來了另一次嚴重的社會對立。

一般認為，1860年總統大選乃是美國迄今爭執最激烈、分歧最嚴重、衝擊也最大的一次；面對國家迅速擴張帶來的中央與地方分權爭議，以及由此引發的蓄奴問題與社會階級轉型壓力，剛剛在1854年成立的共和黨所支持的林肯，甫當選便面對數州宣布脫離聯邦引爆的內戰。值得注意的是，當時民主黨受制於擁護商業和白人利益的保守派白人，共和黨則相對代表主張改革的力量，如今雙方似乎完全主客易位。

其次，前述對立雖帶來慘烈內戰，結果卻普遍被視為一場「二次革命」，藉此彌合裂縫的美國，迎來跨入現代工業社會的分水嶺，甚至奠定了半個世紀後登頂全球霸權的基礎。

與此對比，美國社會再度陷入兩極對立不僅成為2016年大選中最熱門的話題，其醞釀其實可以追溯到2008年。在次貸風暴與金融海嘯陰影衝擊下，社會議題非但難得地在2008與2012年連續成為總統大選交鋒重點，基於民主機制強調政黨競爭之催化，2016年更由討論焦點轉化成分裂對立的來源。

如同政治學者福山所稱，該次大選揭示了當代美國正遭遇嚴重的政治危機，根源主要來自無法解決的社會階級和貧富分化，以及由此帶來的「美國夢之幻滅」，至於因制度瑕疵導致的選舉結果爭議（川普以較少選民票當選總統），亦不啻在撼動執政正當性之餘，導致雙方在選後繼續彼此攻訐。

4年過後，今年美國再度迎來一次大選。如同諾貝爾經濟學家克魯曼指出的，當前美國社會「到處充斥瘋狂陰謀」，無論最後由誰勝出，都必須致力彌平人民之間的政治傷口，並進行聚焦「社會融合」的民主重建，但是談何容易？從若干共和黨菁英不惜在2019年推出以「反川普」為號召，甚至公開支持對手拜登的「林肯計畫」，顧名思義，清晰可見美國社會到處瀰漫的焦慮感。即便如此，多數觀察家對於選後美國社會對立是否可能稍減，普遍仍抱持悲觀態度。

面對這次「無法預測何時可完成計票」的總統大選，儘管台灣多數人若非直接押注究竟誰將勝出，便是聚焦選後美國的對中政策與美中台三邊格局發展方向，但個人認為，作為關鍵變數的美國本身或許才是應關切的重點。

正如孔子在《論語‧季氏篇》所言，「吾恐季孫之憂不在顓臾，而在蕭牆之內也」，轉換成當下場景，則「美國之憂恐不在中國，而在其內部社會對立」。

更有甚者，相較1860年大選終究一定程度壓制社會分立，並給了自己脫胎換骨追上歐洲的歷史契機，如今正處於霸權下坡期的美國，在川普已然開啟戰略收縮，並以閉關自守姿態衝擊全球化之際，倘若選舉爭議埋下「二次內戰」的隱憂，僅僅一息尚存的美國霸權秩序是否因此告終，不僅早已誘使若干區域競爭者（法國或土耳其）蠢蠢欲動，且開始政策卡位，其後續演進確實值得我們審慎觀察。（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）