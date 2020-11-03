美國總統選舉落幕，無論誰當選，國際局勢都將重新盤整。剛好也是兩岸領導人會面「馬習會」五周年，在大環境劇變，兩岸關係冰封的此刻，5年前的成功經驗，剛好可以讓我們省思：讓兩岸重新回到5年前的談判軌道，才是對台灣最有利的方向。

2015年11月7日，兩岸最高領導人馬英九、習近平，突破重重障礙，在新加坡見面，握手長達81秒。在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，兩岸領導人平起平坐，坐下來面對面實質對話。

這是1949年兩岸隔海分治以來的最大突破。如同馬英九在開場談話說，「這個穿越66年時空的伸手相握」，對兩岸與全世界都意義非凡。全球媒體英文報導的標題是「Presidents of China and Taiwan met in Singapore.（中國與台灣的總統在新加坡會面）」，堪稱是兩岸對等尊嚴交流的最佳註腳。

本人有幸全程參與「馬習會」從籌辦到舉行，主張「馬習會」模式，是未來兩岸交流互動的參考典範，在此提出三個歸納與建議，提供當前的執政者與社會參考。

第一，「馬習會」模式可以真正做到「對等尊嚴」。兩位領導人在全球媒體鏡頭下，完全是對等互動，雙方平起平坐，晚宴也各自付錢。會議後各自開記者會，馬前面放著「總統」名牌，兩架元首專機在新加坡樟宜機場並排，這樣的對等尊嚴，民進黨政府從未有過，作為參考典範，誰曰不宜？

第二，「馬習會」模式可以讓雙方擱置爭議，務實對談。兩岸之間，最佳解方就是「互不承認主權，互不否認治權」，馬習互稱「先生」，就是具體的實踐。能夠坐下來談才是重要的，稱呼並不重要；就好像你好不容易讓生意競爭對手坐下來談判，你非要對方大聲喊你名字三聲，會議才算數，天下間有這樣的事嗎？

第三，「馬習會」模式有共同基礎，可確保和平安全。馬習會中，馬英九提出「降低敵對狀態，和平處理爭端」與「設置兩岸熱線，處理急要問題」，會後均獲得習近平的正面回應。目前中共軍機繞台，兩岸情勢緊張，如果兩岸能找回共同政治基礎，降低敵意，溝通順暢，哪裡還可能打仗？

綠營及其附隨文人常說，馬不敢在習面前講「一中各表」，這樣的指控很可笑，雙方約定在公開會議相互尊重，習也沒有在馬面前講「一國兩制」，但閉門會議雙方都暢所欲言，馬在習面前不但提「中華民國」、「中華民國憲法」，習近平也在晚宴中直稱「你們總統府」。這就是「九二共識」的真諦，各說各話，求同存異，但還是可以坐下來談。

「馬習會」模式的經驗是：一個認同憲法「一個中國（中華民國）」，同時又堅持民主法治的中華民國政府，才是對兩岸民眾最有利的。因為我們憲法堅持一中，又保留統一前言，這會讓大陸願意坐下來談，而且沒有理由拒絕談判。

我們樂見有「蔡習會」，更希望見到兩岸回復和平交流。蔡政府常說，時空環境不同，辯解其諸多的昨是今非。那麼，「馬習會」模式可以參考，建議蔡英文總統何妨改弦更張，再一次「時空環境不同」，屏除對「憲法一中」與「九二共識」的敵意，讓習近平先生坐在對面談吧！

（作者為前總統府副秘書長，「馬習會」我方代表團成員）