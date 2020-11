美國總統選舉落幕,無論誰當選,國際局勢都將重新盤整。剛好也是兩岸領導人會面「馬習會」五周年,在大環境劇變,兩岸關係冰封的此刻,5年前的成功經驗,剛好可以讓我們省思:讓兩岸重新回到5年前的談判軌道,才是對台灣最有利的方向。

2015年11月7日,兩岸最高領導人馬英九、習近平,突破重重障礙,在新加坡見面,握手長達81秒。在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下,兩岸領導人平起平坐,坐下來面對面實質對話。

這是1949年兩岸隔海分治以來的最大突破。如同馬英九在開場談話說,「這個穿越66年時空的伸手相握」,對兩岸與全世界都意義非凡。全球媒體英文報導的標題是「Presidents of China and Taiwan met in Singapore.(中國與台灣的總統在新加坡會面)」,堪稱是兩岸對等尊嚴交流的最佳註腳。

本人有幸全程參與「馬習會」從籌辦到舉行,主張「馬習會」模式,是未來兩岸交流互動的參考典範,在此提出三個歸納與建議,提供當前的執政者與社會參考。

第一,「馬習會」模式可以真正做到「對等尊嚴」。兩位領導人在全球媒體鏡頭下,完全是對等互動,雙方平起平坐,晚宴也各自付錢。會議後各自開記者會,馬前面放著「總統」名牌,兩架元首專機在新加坡樟宜機場並排,這樣的對等尊嚴,民進黨政府從未有過,作為參考典範,誰曰不宜?

第二,「馬習會」模式可以讓雙方擱置爭議,務實對談。兩岸之間,最佳解方就是「互不承認主權,互不否認治權」,馬習互稱「先生」,就是具體的實踐。能夠坐下來談才是重要的,稱呼並不重要;就好像你好不容易讓生意競爭對手坐下來談判,你非要對方大聲喊你名字三聲,會議才算數,天下間有這樣的事嗎?

第三,「馬習會」模式有共同基礎,可確保和平安全。馬習會中,馬英九提出「降低敵對狀態,和平處理爭端」與「設置兩岸熱線,處理急要問題」,會後均獲得習近平的正面回應。目前中共軍機繞台,兩岸情勢緊張,如果兩岸能找回共同政治基礎,降低敵意,溝通順暢,哪裡還可能打仗?

綠營及其附隨文人常說,馬不敢在習面前講「一中各表」,這樣的指控很可笑,雙方約定在公開會議相互尊重,習也沒有在馬面前講「一國兩制」,但閉門會議雙方都暢所欲言,馬在習面前不但提「中華民國」、「中華民國憲法」,習近平也在晚宴中直稱「你們總統府」。這就是「九二共識」的真諦,各說各話,求同存異,但還是可以坐下來談。

「馬習會」模式的經驗是:一個認同憲法「一個中國(中華民國)」,同時又堅持民主法治的中華民國政府,才是對兩岸民眾最有利的。因為我們憲法堅持一中,又保留統一前言,這會讓大陸願意坐下來談,而且沒有理由拒絕談判。

我們樂見有「蔡習會」,更希望見到兩岸回復和平交流。蔡政府常說,時空環境不同,辯解其諸多的昨是今非。那麼,「馬習會」模式可以參考,建議蔡英文總統何妨改弦更張,再一次「時空環境不同」,屏除對「憲法一中」與「九二共識」的敵意,讓習近平先生坐在對面談吧!

(作者為前總統府副秘書長,「馬習會」我方代表團成員)