此次美國總統選舉，由於民主黨候選人拜登民調領先，讓外界質疑蔡政府「押錯寶」。事實上，對美國兩黨政要，台灣誰也不敢得罪，但川普的政策方向確實對蔡政府和民進黨較有利，一旦拜登當選，可預期這些「利益」都將生變。

《華盛頓郵報》上個月底爆料，蔡英文總統今年就職典禮前，幕僚剪輯影片，刪減美國民主黨卻放大共和黨眾議員賀詞。儘管外交部強調沒有選邊站，但從影片來看，確實有「大小眼」。

美國總統大選民主與共和兩黨競爭多年，多數外交人員也都清楚，支持台灣的人無論哪一黨，多一個是一個，台灣長期仰賴友台的議員和幕僚，基本上都是「誰也不敢得罪」。

這點各國作法都一樣，去年7月台灣總統大選前，蔡英文出訪加勒比海友邦，美方給予高規格接待，不僅讓她過境美國紐約，還與友邦駐聯合國常任代表舉行歡迎酒會。

美方當時也邀了國民黨總統候選人韓國瑜訪美，儘管韓選擇不去，卻也顯示美方在台灣總統大選前，亟欲與雙方候選人直接接觸，不怕得罪任何一方。

同樣的狀況易地而處，蔡政府卻是深怕川普團隊不明白「我支持你」，刪減民主黨人士祝賀詞是「一葉知秋」，共和黨和親近川普人士只要訪台，我方都是敲鑼打鼓，民主黨人士訪台待遇相對不如。

在川普當選前，民進黨與民主黨關係頗佳，駐美代表蕭美琴和歐巴馬時代的國防部政策次長佛洛諾伊、中央情報局前副局長海恩斯等人都有交情，赴任後蕭也積極強化與民主黨的交往，但顧及川普陣營都很低調。

事實上，民進黨4年前就曾「押錯寶」，力挺民主黨希拉蕊，還好，馬政府時代留下的外交官「兩邊押寶」，加上川普上任後與大陸兩強相爭，台灣地位陡升，蔡政府也樂於「聯美制中」，配合川普的反中政策，讓台美愈走愈近。

這樣的狀況，一旦最後是拜登勝出，台灣扮演的角色和面臨的情勢都將巨變。拜登的中國政策智囊團主要成員大多來自歐巴馬團隊，在要求南海航行自由與印太合作等議題上，與川普的主張相去不遠。

但兩人最大不同，在於拜登主張拋棄川普「美國優先」原則，修復與盟友的關係及領導地位；與大陸的競爭區分不同議題，而非全面對抗；採取方式也是從提升美國競爭力做起，而非要求大陸改變；防止核擴散等全球議題上則站在強勢地位與大陸合作。

可預見，拜登將會設法化解陸美的對立關係，過去與川普站在同一陣線反中的台灣，棋子的重要性大幅降低，屆時「聯美制中」策略能否繼續？兩岸關係能否回頭？拿萊豬換經濟合作的承諾能否兌現？恐怕都得重新推演了。