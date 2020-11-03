行政院長蘇貞昌近來因開放萊豬與長榮大學女外籍生遇害事件，接連被立委踢爆「食安會報」與「治安會報」久未召開，遭質疑行政院怠忽職守，不顧民生，還把責任推諉給地方警察局長。蘇揆拿出「防疫」擋箭牌，還拿著主持14次「治安相關會議」，混充定期應該召開的「治安會報」，張冠李戴，意圖轉移焦點卸責。然而被行政院忽略的只有食安與治安兩項嗎？見微知著，鬆動的螺絲絕非只有兩處。

2016年蔡政府上台後在總統府與行政院增設相當多體制外的任務編組，加上過去長久的累積，現在行政院下已多達44個任務編組，其中依據法律規定設立者有14個，但是依業務需要而設立者則多達30個。開會時間不一而足，短則2個月，長則1年開1次，疊床架屋的結果，讓很多編組終究虎頭蛇尾。

被踢爆的食安會報原則上3個月要召開一次，但已經17個月停擺；治安會報更是2個月就要召開一次，至今也超過1年沒動。蘇揆辯稱因疫情影響而不召開，但「超前部署」在去年底疫情爆發前就停開，若不是政府未卜先知，就是隱匿疫情，都難稱合理。

況且根據警政署治安統計，從去年9月至今年，每月刑案發生數都維持在1.8到2.3萬件之間，比率雖然略低於過去，但卻未因疫情爆發而有明顯減少。換言之，治安的維護實不該受疫情影響而有所鬆懈。拿疫情卸責，只不過是廉價藉口。

我們再細究行政院這些任務編組，14個依法設立的比較沒有問題，大都依法召開，除了「食安委員會」出問題外，「離島建設指導委員會」及「全民防衛動員準備業務會報」上一次開會都已經是107年的事。而依業務需要設立的30個任務編組問題更多，以內政部擔任幕僚單位的尤甚。除前述「治安會報」外，內政部擔任幕僚作業的「防治人口販運及消除種族歧視協調會報」、「新住民事務協調會報」，分別停擺11個月與17個月。徐部長有時間「關心」法務部擔任幕僚的毒品防制會報，卻放任自己更應該關心的3個會報停擺，這恐怕不是一句聽錯或因為疫情就可以辯解的。

離譜的當然還有「觀光推動委員會」，這個真正受到疫情衝擊，更應該加把勁的會議，上次會議卻是107年5月。應該發揮跨部會功能的任務編組，在這緊要關頭卻又變成了交通部自己單打獨鬥，難道得相關產業都「關光」了才去面對？而同樣停擺超過兩年的還有「文化會報」與「數位國家創新經濟推動小組」，難道這些也要推給疫情嗎？

若不是因為萊豬爭議和長榮外籍生殞命，若不是在野立委的監督提醒，相關部會恐怕早就把這些任務編組拋諸腦後。不要非得出了人命，尤其是外國人，路燈才會亮，會議才要開？但行政院現在似乎還看不到亡羊補牢的反省之心，仍在逞口舌之能硬拗。如果行政院認為任務編組繁多或過時，那應該精減，而不是放任其膨脹卻閒置。當然不是所有部會都擺爛，有的仍會按部就班執行，這與業管部會首長性格大有關係。拜託蘇院長和徐部長好好檢討自己，別再把責任都推給疫情和下屬了！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）