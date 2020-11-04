到了四十八年，國防研究院開辦，他奉總統蔣公之命，入院研究，他的畢業論文，題目是「論人才與建國建軍的關係」。畢業後，憑他的熱誠和聲望，連任本院畢業同學會會長數年。

一位名將也是名儒

最近幾年，我們詳談和深談的機會比較多了。最近一次值得回憶的談話，是在羽毛球場草地上，本院畢業同學聯歡晚會的席上。他坐在我的左邊，我說：贊虞生平藏書都在這裏，他本人在大陸，有種種謠傳，存亡莫卜，我以老友的資格，把他的藏書作為中國文化研究所史學部門的基本圖籍，有好些是在台灣無法搜集的。胡先生聞之，黯然神傷。我又跟胡先生說：「您還記得三十多年前有一位最賞識您的人嗎？」他說：「什麼人？」我說：「就是柳老先生。」他說：「柳老先生怎麼說？」我說：「有一次，您去看柳先生，您出來以後，他對著我和贊虞說：『燕雀安知鴻鵠之志哉？』」他說：「這話怎麼講？」我說：「我們改日再詳談。」

胡先生聽了很感動，席散後，他說不必另定日期，我們就找草地上清靜的一角，繼續談談好嗎？我說：柳先生的意思，您不但是一位名將，且將成為一位名儒，我看了您的畢業論文，深深佩服柳師知人之鑑。我記得您在畢業論文裏，說過幾段極重要的意思：

「建國建軍最重要的因素是人才，尤其是經緯萬端之今日，不但對領導群倫、擔當方面之人才，需要培養和選用：就是對於一般工作的幹部，也需要普遍的精練和造就；特別是無數的科學技術專才的尋求、孕育和輔導。」

「造就人才的根本，主要在於培育。……這是建國建軍之第一件大事。」

「中國復國之人才，需要具有哲學、科學、兵學與品德的修養。」

「我們建國建軍的工作，要從台灣基地做起。在院長領導之下，充分發揮每一個人的智慧和才能，分工合作，齊步並進，為復國建國而努力。」

我說：宗南兄，我們是同志中的同志。除了恩師柳先生外，在教育學術界，我生平最景仰的人，一位是劉伯明先生，一位是蔣百里先生，他們都是深信教育救國的人。我本來立志終生為一大學教授，因為大陸沉淪，總統以國士待我，乃在中央服務，至今忽忽已十二年。現在想重理故業，以國防研究院畢業同學為基幹，創辦一所私立大學和研究所，以為安身立命的所在。這是一所反共實踐的學府，也是一所革命建國的學府，目的就是要實現老兄在畢業論文中崇高的理想。一般畢業同學會，常不免流於形式，惟有共同的理想和共同的志業，才能真正團結在一起，維繫於久遠。您說：「中國復國的人才需要具有哲學、科學、兵學與品德的修養。」是的，這樣的新學府，少不得一位蔣百里，您老兄出來領導好不好？我深信您不會辜負柳先生對您名將兼名儒的期許。艾森豪將軍不是也做過哥倫比亞大學校長嗎？他總是虛懷若谷，說道：「我半生戎馬，實在太荒疏，但好學終不會太遲，我竭誠擁護你的主張。」

壯盛之年突然離世

過了幾天，他到了陽明山莊，對作者說道：「我知道，大學不僅是青年的會集，也是學人的結合。我們不是僅僅要作育後進，尤要者在於充實自己，教學相長。培養青年，固然需要相當時間，但學人們自我教育，相互切磋，收效最大，且不容稍懈的。當然，獻身教育，培養後一代，是極有意義的事。」他又說：「我知道，我們不是為大學而大學，為研究所而研究所。我們是朝著反共中興的大目標，才來創立一所新的學府。因為私立大學在系科設置和教學設施方面，比較上多有因時制宜，斟酌損益的餘地。」又說：「凡事決定要做，即知即行，終不會太遲的。」

想不到大學和研究所還在籌建時期，而胡先生還在壯盛之年，就這樣突然的離開了我們。使我們失去了一位領導者。他身後一貧如洗，確立了黃埔軍人的風範。今天，我含著淚寫這篇紀念文字，您的同志，您的同學，一定會群策群力，再接再厲，來完成您「建國建軍必先建人」崇宏的理想。現在私立遠東大學預定於今年秋季開學，正在積極建築校舍，延攬師資。「遠大」訓練新生的大講堂，要定名為「宗南館」，以告慰於故友在天之靈。

國防研究院第一期畢業論文，一部份是由研究員自己選定的，胡先生就是其中的一位。當開學後不久，他曾到我的辦公室，說過幾句話：「大陸淪陷，真如土崩瓦解。據我個人看法，基本原因，還在於一般青年和專家學者，往往對共匪真相，茫然不知。於是隨波逐流者有之，譁眾取寵者有之；是非混淆，黑白顛倒，正氣消沉，公道淪亡，而大亂隨之。故今後再造中華之惟一要務，乃在實踐『知難行易』的革命哲學。因為實踐篤行，本於真知灼見；不肯有真，何能實踐？這是我所以選定人才問題為畢業論文的用意。」言猶在耳，恍如昨日，敬錄之以追念良朋，並為同志間相互勗勵之資。張其昀（民國五十一年撰）（待續）