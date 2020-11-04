身為漢服喜好者，來到廣州，必然前往「重回漢唐」逛逛，聽說它是全中國大陸分布最廣的漢服店。它雖位於某流行商場的角落，但至少證明，大陸年輕世代對於漢服運動的支持，不然怎會有店面營運？且是在眾多年輕族群聚集的商圈一隅。台灣目前最多只有「唐裝」、旗袍店，尚未出現漢服店。而在廣州路上，也曾看到幾位漢服同袍身穿漢服漫步。

漢服店尋寶未果

我也藉此機會，和店員交流，店員相當健談，我提起早上身穿漢服至黃花崗祭拜烈士，但結束後，因廣州天氣炎熱，只好脫下，身穿改良式「唐裝」（馬褂）前來，不知是否恰當，畢竟有些漢服喜好者，受滿清入關後的「薙髮易服」史實影響，對因此衍生的長袍馬褂與旗袍，有些敵意與排斥，但她不以為意，並表示她非那類同好。

可惜的是，店內當時以女裝為主體，男裝較少，本來想挑件長、短衫回去，但前者店裡現有款式，我並不喜歡，後者則沒有適合我的尺寸，店員表示廣東男性普遍偏瘦小。因為找不到適合我的，只好在「上下九步行街」，挑件「唐裝」回去，廣州的「唐裝」及旗袍店，隨處可見。

百年老店吃粵菜

廣東是魚米之鄉，老一輩相傳「吃在廣州」，或說老廣什麼都吃，又擅長烹飪各式佳餚。喜愛美食的我，來到廣州，自然不會錯過。粵菜是中國眾多菜系裡，不可或缺的一部分。我對粵菜初步印象，源於祖籍廣東的家母年輕時，曾長期於港式燒臘店服務，每天下班前，常將店裡賣不完的剩菜，打包回家。加上燒賣、叉燒包等各種點心，在台灣也相當常見，所以我也是吃粵菜長大的。

粵菜無論素食、葷食，都相當精緻，值得品嘗。前者推薦前文提及的光孝寺裡的素食餐廳；後者則推薦「陶陶居」，它是廣州知名百年老店，走進店內，抬頭只見清末維新運動領袖康有為，親筆所題「陶陶居」三字，足見其歷史風華。而一旁又見一連串水族箱內，圈養各類魚蝦貝蟹活體，等待饕客點購烹飪，琳瑯滿目，猶如置身台灣各大漁港、漁市餐廳。且店面龐大華麗、整潔明亮，擺設充滿濃濃中國風，符合我印象中的粵菜酒樓。

其實上回首次來到澳門，兄嫂就在粵菜酒樓設宴，替我接風洗塵，我對粵菜的「澎湃」及酒樓的華麗，印象深刻，但不知是老師傅凋零，或時代變遷所致，台灣港式燒臘店、點心及飲茶很常見，但那種如同廣州與澳門般富麗堂皇的粵菜酒樓，似乎已逐漸消失在大家的眼前。

大陸動車初體驗

在廣州待了三天，即將離開這座繁華的城市。為爭取時間，加上天氣炎熱，兄弟倆有些疲倦，兄長建議我們坐計程車至廣州南站，搭乘動車，前往珠海拱北大閘。其實我原本希望搭乘地鐵，一來旅費能省則省，二來又可再度體驗廣州人的生活百態，但基於兄長考量，最後仍決定坐計程車。

司機建議我們，此時段走高速公路較快，這是我首次次進入大陸的高速公路，由於非假日尖峰時刻，一路暢通，令我印象深刻。若我沒記錯，車程約二十至三十分鐘，就到廣州南站。

廣州南站規模與繁忙猶如機場，許多乘客正在大廳等候，準備前往大陸各地。與進入機場登機前一樣，這裡需要通過嚴密的安檢，購票亦採實名制。由於兄長從澳門前往廣州前，就已事先處理好訂票事宜，所以不必人擠人排隊，輕鬆進入車站，並在咖啡店內，享用下午茶，等待列車班次，在此感謝兄長用心。

大陸人似乎稱高鐵為「動車」，這也是我首次搭乘大陸高鐵。車廂內舒適程度，不亞於台灣高鐵。我們搭乘「和諧號」，一路上，飽覽窗外廣東風光，感受當地繁榮富庶。車程大約四十分鐘左右，抵達珠海站，出站後，拱北大閘就在旁邊，這是大陸人進入澳門、澳門人進入大陸的關口，這是我第二次來到這裡，跟上次前來一樣，依然繁忙擁擠。另不知何故，我在車上總會想起某知名韓片。告別廣州，回到澳門，又是另一旅程開始。

這趟廣州行程相當充實、豐富，內心還有些想法與遺憾，在此補充：

一、廣州幅員遼闊，幾個重要景點，因行程因素，無緣參訪，如黃埔軍校遺址、廣州市動物園、六榕寺、五仙觀等。五仙觀本是道教宮觀，相傳古代廣州大旱，有五位仙人騎羊從天而降，留下稻穗與仙羊，飄然而去，人們將稻穗撒向大地，從此廣州風調雨順，五穀豐登，而五羊化為石羊。先民感念仙人，修建五仙觀以示紀念，同時這也是廣州被稱為「羊城」的由來。但據兄長介紹，該處現況已非宗教場所，而是呈列歷史文物的博物館，與兄長離開懷聖寺後前往，但抵達時，已下午五點，結束對外開放。

二、台灣媒體常報導，大陸十一黃金周的盛況，這次前來，躬逢其盛。適逢大陸慶祝十一「國慶」，廣州不少公家機關、公司行號及商家住宅，處處懸掛「國旗」及「慶祝國慶」紅布條。猶如二三十年前，雙十國慶，台灣隨處可見國旗飄揚及慶祝國慶的布條、牌樓（那時台灣也正值經濟成長時期），只是大陸掛的是五星紅旗，慶的是十一，我方則為青天白日滿地紅，慶的是雙十。想起百年來，中國歷史發展，令我不勝唏噓。

三、廣州動物園位於地鐵黃花崗站附近，這次因追思七十二烈士，則不便前往，園內有大貓熊等珍禽異獸外，更有大陸地區最大的陸地海洋館，作為貓熊粉絲及喜愛水族的我，自然想去。六榕寺除了是佛教聖地，北宋蘇東坡更在此落款題字。至於黃埔軍校，對中國近代史的重要性，則不贅言。以上景點，無緣前往，深感可惜，希望下次再來廣州，皆能有幸參訪。

放大版的西門町

四、北京路及上下九步行街，猶如放大版的台北西門町，讓人感受到廣州這座古老，卻又年輕，充滿朝氣一面。兩者相較，我個人較喜歡上下九步行街，因為這裡不只有廣州的現代流行文化，同時也呈現出老廣州的一面如：老建築、陶陶居、唐裝旗袍店、糕餅店等。

五、這次有幸跟兩位當地人士互動，一是「重回漢唐」的店員，另一則是中大學人館的店員，從言談中了解，他們對台灣充滿好奇與興趣。台灣人面對大陸近年發展，應改變過往心態，可以不喜歡對岸，但不能忽視對岸的成長與努力，即便視對岸為敵人、對手，也該試著去了解，知己知彼，百戰不殆。因為大陸發展一日千里，但不少台灣人對大陸的印象，似乎仍停留在過去的落後，這種心態恐不利於兩岸交流，也不利於台灣未來發展。而台灣人也無須因此失去信心，因為台灣也有令大陸人親切、嚮往之處。現今兩岸當局對立緊張，但民間應不斷交流互動，增進彼此了解，減少不必要的紛爭，畢竟同文同種，這是身為小老百姓的期待，同時也是可為之處。

最後，大陸的電視，竟有專門播放傳統戲曲的戲曲頻道，讓我這個戲迷，能滿足一下戲癮。

（《憶廣州漫遊之所見所聞》之三，全文完）

（劉漢祥／新北市）