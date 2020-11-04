大馬女學生台南遇害，震驚社會，更讓台灣在國際蒙羞。曾幾何時，台灣竟成為歌手黃明智所言，「連殺人兇手都很安全」的地方？公部門麻木不仁，從地方到中央，從警政到行政、司法體系，無心預防犯罪，事後也無意還被害人公道，祗圖以懲處基層收場，坐看六都一角淪為犯罪淵藪，「社會安全網」形同虛設，真讓人情何以堪。

這次慘案最荒謬的，是問題原本可以避免。據媒體報導，上個月才有女學生在台南市同條路遭兇手挾持未果，也向警方報案，但這件關乎生命與安全的消息就這樣消失在黑洞之中；既沒開三聯單、又沒有加強警力巡邏，這難道不算吃案嗎？台鐵高架橋下點不亮的路燈還是沒亮，不等於向犯罪者發出邀請？這不叫「破窗」什麼是「破窗」？

反觀蘇貞昌院長老神在在，當初他就任閣揆時不也打包票說要親自主持治安會報，堅持「不能僅著重數據或流於形式主義」，還要各機關展現決心及態度，讓治安真正做到「安」。結果呢？「食安會報」停擺近2年、「治安會報」也停擺1年多。民進黨政府連擺個姿態、搞個形式主義都嫌麻煩，內政部長徐國勇竟然都不知道自己是「治安會報執行長」，廢弛職務到這種地步，治安有可能好嗎？

諷刺的是，今年7月蘇貞昌才怒批治安，台南、高雄警局長一小時內火速遭拔官。當時大家還說這兩個局長表現還不差，難道真是因為派系之爭而遭拔官？當時大逞威風的蘇貞昌還誇自己「重視治安、要求嚴格」，現在新換上來的人馬如因吃案搞得台灣蒙羞，堅持換人的蘇貞昌難道不必負責任嗎？

其實，台南市由民進黨執政也有幾十年了吧，民進黨官員再怎樣都無法推卸責任吧！過去，台南市還曾打著治安滿意度六都第一的招牌，刑案破獲率破9成不說，7月還曾宣稱槍擊破案率達100%，如此荒謬、虛偽的數字遊戲，一路玩到掛；市府團隊不知檢討，出了事還只想著作秀，藉表面工夫粉飾太平。刑案發生時，市府究竟去哪裡了？

綜觀整件慘劇，根本是莫非定律最好例證，凡可能出錯的事就一定會出錯，各個環節錯誤同時發生的結果，包括吃案、拔官、蘇貞昌怠惰未依法召開相關會報以防患於未然。再加上蔡總統的重要政見「社會安全網」完全破功，代價就是一條寶貴生命的消逝，連帶讓台灣國際形象重創。

要問台灣的社會安全、治安敗壞的「破窗」何在？就是拉幫結派、凡事仰從上意的腐敗政治文化，加上鄉愿、包庇的風氣越形猖狂，一切只談政治不談專業所造成的。動輒拿拔官恫嚇高階警官與事務官，整個公務體系由上到下陷入無止境的怠惰與麻木當中。在這種情況下，不把破窗堵上，要談社會安全網根本是緣木求魚。

（作者為立法委員）