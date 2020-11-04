蘇內閣幕僚遭抓包「立院現場製網軍圖卡」，網酸：中央廚房出菜囉！

民進黨的行政院一向被詬病成立黑機關只為養人、吸取資源。行政院長蘇貞昌被踢爆超過一年不召開食安會議、治安會議，他們一如既往地不道歉不下台，派出大量網軍壓制異音，甚至由行政院新媒體小組創作抹黑素材，批評反對黨。日昨在行政院發言人的證實後，外界驚訝該幕僚團隊如此受重用，卻又意外發現：「原來新媒體小組又是另一個黑機關」！

更令人氣結的是，此一直屬行政院長蘇貞昌的辦公室幕僚團隊，竟然在立法院記者席創作、散播攻擊在野黨的文宣，然後迅速由民進黨大小政客運用擴散。專業網軍操盤，在行政院長一旁辦公的幕僚，竟跑到立法院利用民意機關的網路、搭配跳板軟體紊亂網路足跡，放毒黑對手，而這個扎實的黑函竟出自於行政院長核心幕僚。這個裝鬼嚇人、自義假新聞的行徑，有識之士誰聽了不怕。

這幾年來，往往在民進黨出現爭議第一時間就看到網路各種混淆視聽、誤導民眾的網路謠言四出，立委洗地、網軍護航、名嘴繼續攻…，每一套流程都有標準操作方式，然後全部責任導向反對黨或「永遠的墊背」馬英九。每個民進黨都瞬間變成反共愛台的鬥士，價值混淆久了，竟然連貪汙舞弊、逼人民吃瘦肉精都可以因反共立場而被允許？誰允許的，就是那堆日夜塑造「相信政府相信黨」符咒的網路義和團，長期以來，已經在台灣洗腦成功，讓社會集體噤聲、弱智，而如此的是非不分，掩護了貪腐集團無能、繼續啃蝕民脂民膏，而網軍發大財者不在少數，人民不能不察。

我們看到的不單是國家資源被小人把持運用，而是執政黨犯錯後不反省道歉，綠委還聽由最高行政首長的「小辦公室」出手，混淆視聽、打壓反對黨的卑鄙行徑，其背後目的若不是為了繼續矇騙廣大群眾於愚昧，還能有什麼正面意義嗎？噁心的政權舵手就在行政院，民主進步黨反民主、毫無進步價值，是當代台灣最可悲的諷刺寫照。

蘇團隊此一行徑遭踢爆，又再度引起各界關注言論自由遭執政團隊扭曲的亂象。民進黨控管「台灣價值」的思想衛生檢查同化、施壓、孤立媒體的能力早是社會中公開的祕密，明明擅長作假造謠，還陸續成立一堆配合演出的事實查核中心，放任綠媒指鹿為馬似乎是最大目的。就連記者要在民進黨內建立採訪關係，都必須要經過他們的「認可」。於是乎，跑民進黨線的女記者時不時就傳出誰「淪陷」、誰又跟誰「交往」，沒人跟你講究什麼黨政媒體分際，民進黨政治人物對於掌握媒體、操弄新聞無所不用其極，可見一斑。

發生這次政治醜聞，受命操作的年輕人一副雲淡風輕無關痛癢的樣子，網軍繼續橫行你我的生活中，而勇於內鬥、持續內耗的民進黨還是依然故我，只要心夠黑、臉皮夠厚，「鍵盤在手，天下我有」的睥睨天下之姿，就算讓全社會都笑掉大牙，他們依然吃香喝辣，可悲的只是台灣與你我的明天，還要繼續被這群人糟蹋下去。至少我們搞清楚一件事，民進黨立委們只是年輕網軍梗圖的廢文載具。套一句鄉民用語送給他們：「可以跪安下去領500了」！

（作者為資深媒體人）