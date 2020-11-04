美國人及世人向來確信美國民主制度非常優越，體現了崇高的主權在民、權力分立等理念，而且運作良好，堪為世界典範。但是，這次總統大選充分暴露美國民主制度存有缺陷，運作紊亂，選風低劣，甚至潛藏政治糾紛的重大風險，致使民主的光芒嚴重失色。

這是一場昂貴、脫序且低品質的選舉。據統計，總統大選兩位主要候選人的花費，超過66億美金，比前次翻升一倍以上，主要的捐款者是大企業和富豪，顯見美國聯邦政府將愈來愈受制於財閥，政策將更向財團與大企業傾斜。這樣的體制運行如何能體現民有、民治、民享的理想？

美國民主的金字招牌掉漆了，不僅理想性下降，連可操作性也危殆。由於各州選舉制度不同，加上郵政系統的低能，這次大選的投票日無法完成計票，可能出現「投票周」甚至「投票月」的延宕情況，而且選務糾紛暴增，官司層出不窮。2000年大選的高度爭議性可能重演。當家不鬧事是天經地義的，但這回卻由競選連任的總統帶頭打鬧，他一再拒絕承諾敗選，理由是對選舉過程的合法性不信任，對郵寄選票的處理尤其不信任。他宣稱：「這將是美國歷史上最腐敗的一次大選！」他攻擊選務的目的是要為選票落後製造翻轉結果的空間。美國以往常領頭各國組成國際選舉監督員，到第三世界國家監選，現在自己卻出現選務紊亂，真是莫大的諷刺。

如果僅是選務糾紛，還能找到解決之道，但這次選舉卻將美國的社會對立與政治撕裂推向極端，今後只會越演越烈，殊難有解決辦法。政黨、候選人和媒體的格局更加兩極分化，雙方負面攻擊的砲火猛烈，裂痕隨著選戰激烈與負面選舉而加劇。民主政治的主要效應如果調和歧見，而是擴大衝突，則其價值就要大打折扣。如果選戰焦點是政策爭論，衝突對立仍有識別政見差異與提高正反思考的功效，但如果是充滿謾罵性的人身攻擊與政黨相互潑糞，就會多選一次多製造一分仇恨，徹底粉碎社會黏合的機制。偏偏這次美國大選幾乎是把負面選舉推到極致，從辯論會到各種造勢大會、媒體專訪、競選廣告，幾乎清一色是人身攻擊，抹煞政見辯論的空間，也把選舉格調拉到臭不可聞的地步。

在全球民主退化的浪潮中，美國民主原是一盞明燈，引領各國政治朝向光明的淨土前進。然而，美國現今的民主土壤業已液化嚴重，標誌著全球民主衰退進一步惡化。川普對於民主政治的傷害，不僅見諸於競選過程中，他執政中的諸般作為早已重創民主。他將總統職權用作個人的選舉操作上，例如施壓烏克蘭政府「收錢辦事」，提供他政治對手的黑資料；他對於新冠病毒的處理，一方面力求淡化以免影響領導威望，另方面把紓困當作施恩拉選票的良機；他為了宣揚「美國優先」的作為藉以驕其國人，不惜狠力揮舞棍棒，帶給美國盟友毀滅性打擊；他無視於種族歧視問題的深重，故意激化衝突以求珍視秩序者的支持，甚至不惜煽動白人民族主義民兵待命；他為了討好特定產業主而退出關於氣候變化的《巴黎協定》；他濫用總統赦免權；他全力打壓中國，圖謀收割反華風潮的選票。如此肆無忌憚破壞民主價值與體制，已嚴重貶抑美式民主的聲望與號召力，如果損害民主到這種地步的人還能經由民主程序再掌大權，則美國民主政治自我矯正能力的闕如展露無遺，其民主品質也將遭受進一步傷害。

美國公民對美國民主感到滿意者，1995年尚有75%，今年剩下不到50%，經過這場選舉，世人與美國人對民主政治的信心進一步挫損，選後滿意者還有幾希？