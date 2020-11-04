馬來西亞女大生在台遇害，引發台、馬社會輿論譁然，甚至上升為外交事件。但就在國人追究國內治安為何越來越差時，驚覺原本應該每2個月就要召開一次的「治安會報」，竟然已經超過1年沒有舉行。

這令人想到，不久前因開放含萊克多巴胺美豬進口，才爆出本來應該要3個月召開一次的「食安會報」，行政院已將近1年半沒有動靜。甚至經過仔細盤點後，外界更發現，行政院該開未開的跨部會會議、會報至少有超過10個已長期停擺。

對如此明顯的行政怠惰，行政院長蘇貞昌辯稱，因防疫之需，不必要的會議就不必開了！蘇揆振振有辭，卻忘了新冠疫情是今年初才開始，但為什麼在此之前，各相關會議、會報就已停開了？難道蘇團隊這麼早就知道有疫情即將來襲？

如果是這樣，那指揮官陳時中應該告訴大家，其實台灣比去12月31日那封提醒WHO「新冠疫情會人傳人」的電郵，更早就已覺察到即將有疫情要大爆發了。因為跨部會會議不都已經停開、超前部署了嗎？

問題是，陳時中在5個月前就已經宣布，因疫情降溫，全台防疫措施6月7日起擴大解禁；且CNN還曾讚揚，台灣超過200天沒有出現本土病例了。既然防疫成績這麼優秀，大批民眾可以看電影、擠到KTV唱歌、國內旅遊趴趴走，但行政院卻還繼續停開食安會報、治安會報，這是哪門子的防疫邏輯？

羅蘭夫人曾說：「自由自由，多少罪惡假汝之名以行！」看來，蘇貞昌也深諳此道，以防疫之名行打混之實。這麼落漆的執政團隊還敢吹噓「有政府請安心」，真是笑死人了！