根據美國各大媒體的民調，美國民主黨拜登將大勝共和黨川普，一般認為到11月3日投票日便可見分曉，其實未必。美國現有2億1700多萬選民，到10月底已有9200多萬選民提前投了票，其中傾向民主黨的較多，按理說，越早結束計票，對民主黨越有利，可是要求提早結束計票的，卻是由共和黨實際控制的州選舉機構、州議會、及法官的各州。這卻並不令人意外，美國媒體如CNN、《紐約時報》都認為，這正是共和黨川普的奧步。

美國各大媒體咸認目前選情較有懸念的關鍵州，數愛州（Iowa）、佛州（Florida）、密州（Michigan）、賓州（Pennsylvania）、威州（Wisconsin）5個傳統傾向於共和黨的州。在2016年美國總統大選時，這5州的民調卻意外地是民主黨希拉蕊超過共和黨川普有4、5個百分點的優勢，這讓民主黨有些飄飄然，從而輕忽了在該5州的競選活動。但開票的結果是川普以306張選舉票領先希拉蕊的232張選舉票，贏得大選。

2020年大選，兩黨在投票前最後兩天都增強了在這5州的競選活動，由歐巴馬前總統與拜登頻赴這5州的造勢活動，共和黨川普也是如此，對拜登而言，這是記取2016年的教訓；對川普則是背水一戰，否則無法翻身。但美國媒體認為，川普還有更深一層的謀略，那就是如果能在這5州領先或不相上下，他將直接宣布當選，這或將引起全國的不滿甚至騷亂，而正中下懷。

這會讓川普能把各處的法律訴訟，拖進耗費時日的法律程序，甚至上訴到聯邦最高法院，川普已任命了200多位至關重要的聯邦法官，且聯邦最高法院現有6位共和黨任命的大法官，只有3位民主黨任命的大法官，這些都將對拜登不利。且無論如何，川普等待到那時，或許新冠病毒疫情與經濟會有所好轉。

這種情況的發展，是川普絕地大反攻的一步險棋，綜觀美國各大媒體的民調，這種置之死地而後生的反撲，低估了美國人民的智慧與愛國情操，是眾怒難犯而不會成功的。

美國《華爾街日報》評論版日前刊登了由福斯新聞網的一名主播及一名編輯合寫的一篇對川普歌功頌德的文章，稱無論選舉結果如何，川普都是大贏家。把一個擅長挑撥離間美國族群矛盾，激發出人類醜陋一面的，描繪成了一個會被美國人永遠懷念的偉人。這或許言之成理，因為川普任命了200多位保守派聯邦法官，對美國的將來，有重大深遠的影響。 （作者為太空工程師）