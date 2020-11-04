2020美國總統大選，由於疫情關係而導致的「提前投票」、「郵遞投票」比例暴增至近1億選民的入數，加上部分地區對於郵遞選票的計票安排又各自有異，因此看來這次的計票最終結果，可能會一路拖延到下周或更延續。

在截稿之前，民主黨提名的拜登，以238張的「選舉人票」，暫時領先共和黨川普的213張，但他們兩位均沒有達到要超過全美538張一半的當選票數270張。

在選前，各家媒體的民調的確有多數是顯示是拜登領先川普，全國支持度雖不能代表最後結果，仍能看出整體民意趨勢。但投票的部分結果，仍讓部分的預測並不見得是完全照著預期的方向實現：譬如說《華爾街日報》在11月2日公布的民調，拜登和川普支持度分別為52：42，但在11月3日已經開票數字來比較，拜登和川普的得票率就變得非常接近。若再將川普與拜登的戰場縮小至「12個戰場搖擺州」，則兩人支持度的差距不僅縮小，拜登將也僅領先6個百分點，而且有些尚未完全開票出來的「搖擺州」，都指向川普領先局面，以至導致媒體始終有報導：「川普仍有翻盤機率」。

因此，若就拜登可能勝選的因素來作分析，至少有下列三點可以論斷：一、川普因為無視疫情對美國造成困擾，是導致年齡較長選民對他幾乎是「不信任」的投案。在選前，就像《華爾街日報》11月2日報導指出美國老人有高達5成8的老人要投給拜登，而挺川普的則低到只有3成5，雙方差距多達23個百分點。二、對女性的歧視，或高舉白人至上的種族政策，應是川普失掉很多女性與有色人種的支持的原因，而相反的，拜登因並沒有特別在種族上的強調，卻意外獲利。特別是提名黑人參議員賀錦麗應該是贏得非白人選民的重要因素。再來，若細看雙方支持的女性族群可發現，拜登在女性以兩位數領先川普，有5成7的女性選民支持拜登，挺川普的只有3成7。三、據統計，美國已有超過一億人已經提前投票，其中民主黨選民佔45.5%、共和黨選民佔30.4%。憑心而言，「提前投票」的選民在寄出選票之前，其實心裡已早有他支持的對象，其中拜登實際上已贏得民主黨多數的支持。

但是轉過來說，如果是川普在最後贏得了大選，最大原因可能就是CNN在投票當天的出口民調有發現，受訪者中每3人就有1人認為「經濟」議題才是投票第一考量。川普在過去4年任內，支持所謂的小政府主義，也以1980年代的「雷根經濟學」為尊循。就是主張自由放任的資本主義體系、刪減社會福利支出、解除企業管制、減稅刺激商業投資。某種程度上，是得到白人為主體的社會所肯定。

無論如何，美國總統大選的結果，不光是牽動世局，更將深刻影響中美和兩岸關係。在川普執政後期，中美關係高度緊張，雙方互關使領館，美國駐北京大使更是懸缺至今，而台美關係不斷升級，更導致兩岸持續緊張。這次選舉結果不管很快浮現或是懸而未決，但不同的情況都會對中美和兩岸關係帶來衝擊。

但川普即使落馬，也不代表拜登一旦上任，對華政策會馬上易幟。畢竟「反中」的情緒已普遍瀰漫在美國民眾心理上，國會之所以會大幅通過友台排華的法案，是有其根源的存在。何況拜登的中國政策智囊團主要成員大多來自歐巴馬團隊，在要求南海航行自由與印太合作等議題上，也與川普的主張相去不遠。但川普一旦連任，可能注意到他將不再有連任的壓力，維持美國優先的格局，是否一定要與中國拚得你死我活才能？

台灣因為夾在美中之間，這場大選對兩岸之間的影響相當大，那不僅是因為過去蔡英文政府與川普政府的互動相當密切，讓外界認為是「單邊押寶」，如果川普落選，恐怕會對未來台美關係造成更大的影響。但即使川普一旦連任，恐怕在兩岸之間，也會尋得更有利於美國的機會，是否仍以「台灣牌」作籌碼抗中，在美中之間貿易付出巨大成本，將是很大的問號。 （作者為澳門理工學院名譽教授）