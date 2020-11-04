2020年美國大選，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的選情膠著，雙方都宣稱自己正邁向勝利。拜登在11月3日接近午夜時發表演說，對支持者打氣，表示因為提前投票與郵寄投的計票需要時間，要求支持者再多等一會。川普則在白宮發表全國性演說，慶祝他在佛州與賓州的大勝，後來又進一步宣稱他已獲得勝利，但又說這場選舉是一場騙局，他將訴諸最高法院

由於各州選舉法規對於提前投票與郵寄投票規定不同，加上，今年參加提前投票與郵寄投票超過1億選民，不排除雙方會打選舉官司，甚至像2000年一樣告到最高法院，也不是沒有可能。

很多國人擔心，如果川普連任，美國可能會更為「反中」陷台灣於危險境地，或是不再打「台灣牌」，改變過去4年的對台政策。其實，這些都是過度或不必要的擔心。

如果川普連任，他將不會像這次選舉期間天天高舉「反中」大旗，也不會經常抨擊中國大陸必須為新冠疫情負責。相反地，他會要求北京認真執行美中第一階段貿易協議，並與大陸洽簽美中第二階段貿易協議。

川普政府在11月3日前的一天宣布他的強硬中國政策，但如果獲得連任，他還會像過去4年那樣「反中」，還是會重新調整政策？

為了維持霸權領導，川普應該還是會對華為與中興施壓，但手法可能會比以網更為細緻，更不會與大陸在科技領域全面「脫鉤」。至於美中金融「脫鉤」更不可能，因為一旦雙方金融脫鉤，將沒有贏家。

川普連任對台灣的蔡英文政府可能是一大利多，但是台美「經濟與商業對話」一夕之間變成「會前會」的教訓，仍應記取，才不會重蹈覆徹。

若是拜登入主白宮，台灣也不必緊張。由於拜登的兩岸政策是他全球戰略與外交政策的樞紐；因此，必須先從這個樞紐開始探討。

拜登首席外交智囊布林肯（Blinken）指出，拜登上台後將在兩岸之間採取一個比較平衡的政策。曾經擔任歐巴馬總統副國務卿的布林肯長期追隨拜登，就瞭解拜登的戰略與外交思維而言，整個美國可能無出其右。

簡言之，拜登在兩岸之間採取一個比較平衡的政策，就是擺脫目前川普總統過度「親台」的政策。美國對台軍售政策可能重新調整，不是回到歐巴馬時期審慎的軍售政策，就是只對台灣出售防禦性為主的武器系統。

美國聯邦國會參眾兩院可能會更審慎地推出友台法案，一則拜登不會像川普那樣照單全收，二則拜登可能會師法前總統柯林頓反對立法部門侵犯行政部門權力的法案。

儘管美國的「反中」氛圍仍是社會上的一股力量，但在拜登與中國大陸領導人的共同努力與磨合之下，「反中」政策將會逐漸淡化，最後只侷限於貿易與科技領域的競合關係。在美、中兩國關係趨緩的同時，即使兩岸關係一時之間仍無法緩解，但必然不會像川普時期那樣劍拔弩張。

由此觀之，不論是川普連任，或是拜登入主白宮，台灣都不必緊張或擔心。由於川普連任會緩解與大陸關係，因此兩岸關係將不會像現在那樣緊繃。

另一方面，拜登在兩岸之間採取一個比較平衡的政策，似乎對台灣不利，但若美中關係改善，大陸忙於因應新的中美關係，自然會減少機艦繞台、軍演次數，對台灣人民來說未始不是一件好事。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）