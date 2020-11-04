來台就讀的馬來西亞女大生慘遭擄殺案，震驚台馬兩地，更重挫台灣國際形象，而蘇內閣對本案後續如何檢討、究責與改正的顢頇態度，更是令人憤慨不解。從防疫、紓困、萊豬進口到疫苗分配等爭議，再到兩岸對抗危機、中天撤照風波，一連串的政策與行政失誤層出不窮，不斷挑戰民意的忍耐極限。包括食安與治安兩項應定期召開的重要會報，相繼被爆出超過1年以上未召開，內政部長徐國勇更是一問三不知，連自己就是治安會報執行長都不知道；蘇內閣螺絲全鬆掉滿地，蘇揆果然不愧為全國最被討厭的政治人物。

這起「隨機」殺人案，其實並不那麼意外或偶然，而是因為整個過程中的大小環節，從中央政府、台南市政府，到警察局、長榮校方，幾乎全部「落鉤」，因此原本可能防範進一步的悲劇於未然，最後竟然導致無法挽回的慘案，以致民憤沸騰、輿論嘩然。

出事罪推下屬檢討別人

從蔡英文總統以降，行政院長、內政部長、警政署長、校方一路道歉下來，但道歉完後，竟只是快速將發生所在地的分局長懲處調職，彷彿此案所引爆的政治與行政責任，通通就讓一個地方分局長扛下，而出了事就直接甩鍋警察，斷尾求生竟成為蘇內閣的治理模式。

今年7月中，蘇貞昌為了一件械鬥案而震怒，硬要換掉高雄與台南的警察局長，4個月不到，就發生了更嚴重的女大生命案，依此標準，蘇當時刻意拔擢的現任台南市警察局長豈不應該罪加一等，怎麼會只拿一個小小的分局長開刀呢？這不是雙重標準推諉卸責、霸凌基層員警，什麼才是？

而且這一年多來，蘇貞昌、徐國勇各以國家高官名器、分擁黨內派系力量，對警政人事大肆安插自己屬意的人馬，嚴重破壞警察升遷正常體制，基層士氣早就大受挫折；推動地方治安需要由了解地方的人才能勝任，蘇貞昌卻跨過內政部直接插手警政人事，強勢拔擢現任局長，如今果然在任內很快出現大紕漏，蘇揆難道還不該負起政治責任嗎？

蘇貞昌只會震怒，罪推下屬，拔官究責，檢討別人，卻無視自己違法不召開治安會報，而面對立委的質疑，他坦承確實已有一年多未召開治安會報，卻在自以為是的回應中流露了他的傲慢與好辯。首先，他先把球踢給「新冠病毒」，說是防疫期間不需進行「不必開的會議」；但疫情是從今年1月底後才爆發，治安會報卻是從去年10月就沒有公布會議紀錄，除非蘇貞昌有預知未來的能力，不然所謂「因應疫情停開」的說法，根本就是說謊和卸責。

其次，什麼叫做「不必開」的會議？蘇過去多次自詡為最重視治安的行政院長，如果治安會報不重要、不必要，什麼才是「必須要開」的會議？還是過去開過的治安會報，都是隨便開開而已、如今剛好停掉？而且現在剛好也出大事了，你卻還要硬辯狡辯說是「不必要」嗎？最後，蘇還順帶拉新北市長侯友宜來救援，說行政院召開治安會報是從他在扁政府時開始的，「當時的警政署長就是侯友宜，可以去問他，我重不重視治安」。問題是，那都是十幾年前的事了，一碼歸一碼，每個人都有當年勇，現在扯當年如何，不正好凸顯如今的退步與難堪？

與蔡總統作風格格不入

蘇貞昌敗選回鍋任閣揆，因緣際會下成為民進黨2019年逆轉選情的重要人物，蔡總統因此在2020就職後繼續委以閣揆重任，但他酷吏霸道的風格，以及行政權的過度擴張，已經成為政壇不穩定的因素。不僅現在諸般政務與行政手段迭生爭議，在兩岸關係與中天換照案上，蘇貞昌都展現鷹派的強硬作風，與蔡總統的低調穩健，以及在兩岸關係上一再強調不挑釁，呼籲對岸重啟對話的態度，都顯得格格不入。

蘇貞昌替蔡英文擋下不少炮火，這絕對是他與蔡英文合作的重要原因之一，但他的鴨霸與猖狂，乃至外界對他意欲更上層樓的臆測，已令整個社會與民進黨內產生反感與戒心，這些都在民調中流露無疑。加上民進黨內派系為2024總統大選各自部署、暗潮洶湧，蘇貞昌的閣揆之路能否再走下去，充滿變數。