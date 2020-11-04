庚子年送走不少名人，上周老牌影星史恩康納萊辭世，享壽90，引全球影迷同聲一嘆。他在上個世紀以20年時間演活了出生入死、有勇有謀的情報員，從此和007畫上等號，正當大家以為他被定型了，他卻以57歲之齡拿到一座奧斯卡獎，之後愈老愈俏，顛覆世人對「老男人」的印象。

史恩康納萊當過擠奶工，混過棺材店，16歲加入皇家海軍，19歲退伍後，跑去開卡車，最後因身材太好，被藝術學院挑去當模特兒，並開始接觸劇場工作。

都說機會是留給準備好的人，1962年他終以絕佳外型及頹廢氣質贏得第一部007電影的演出機會，從此一炮而紅。期間更被驚悚大師希區考克相中，合作《豔賊》一片，演一個閒來無事的富二代，智擒美豔卻有心理障礙的女騙子，雖不必展現拳腳功夫，一流吻功卻令人印象深刻。

後來的事，影迷如數家珍，1987年他在《鐵面無私》一片演出能混則混、等著退休的老警員，受到正義檢察官的精神感召，加入掃蕩黑道的孤軍，憑著精準判斷與過人智計屢建奇功。史恩康納萊憑此片再登事業高峰。

到了1990年《獵殺紅色十月》，他在片中飾演一名握有足以掀起世界大戰超級潛艦的艦長，費盡心思安排投誠計畫，一面要與美俄雙方派來追殺他的艦隊周旋，一面要令全鑑子弟兵全身而退，白髮蒼蒼卻充滿睿智的形象深植人心；1996年《絕地任務》，他飾演被關在獄中的殺人機器重出江湖，與菜鳥科學家一同解除恐攻危機。

至此，史恩康納萊可說從風流倜儻的007，完全進化為運籌維握、沉著穩健的老硬漢，世人突然發現，原來老也可以老得這麼優雅、精采。

畢竟，人們總是期待優雅自在老去，就算到了舉步維艱、耳不聰目不明的地步，也能保有從容沉著的神情，而非一臉不耐，或無奈。但說得容易，做起來卻難。望著銀幕上的硬漢，人們總是興嘆：「我要是老了也能像他這樣就好了。」然後繼續揮霍大把光陰，繼續大吃大喝，不運動，不看書，不思精進，偶像對人的啟發，終究只能止於表面。

高齡社會提前來臨，早已把許多人逼得喘不過氣，尤其上有高堂，下有子女，還要為事業打拚的夾心餅乾族，想到老，就害怕，不敢提前退休，又怕自己的身體撐不住。這樣的窘境，根本每天都要像007一般出生入死。

也許，當我們寄情於影視作品，遙想史恩康納萊從007進化成老硬漢，可以再給自己一個任務：老得優雅而精采。然後假想自己是面臨轉型的007，邁向人生的下一個階段。在午夜夢迴，細數前塵往事的同時，向自己，也向老硬漢，乾一杯。