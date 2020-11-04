馬雲被四部門約談，螞蟻集團暫緩上市，震撼大陸金融圈，從政治角度看，這是大陸展現社會主義市場經濟體制的一次收權，讓馬雲知道「誰是老大」，但從經濟和金融角度，實為防患未然，避免大陸重蹈美國當年次貸風暴的覆轍。

從四部門約談，到大陸央行旗下官媒連續多日發表評論，再到多位金融界主要官員的談話，全都針對馬雲而來。如大陸財政部副部長鄒加怡說，「要避免金融科技成為非法套利的手段」；全國政協經濟委員會主任尚福林說，「金融科技不能違背金融運行的基本規律」；大陸前央行行長周小川說「一些年輕人過多地靠借債過度消費，奢侈浪費」。

從政治角度，這是一次大陸政府體制對市場巨獸的收編，告訴馬雲誰才是老大。新華社近日一篇評論，其中幾句更是意味深長，指「話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意」；早在去年9月人民網就提醒「沒有所謂的馬雲時代，只有時代中的馬雲」。

從經濟角度，則是要防範大陸重演美國2008年造成全球金融海嘯的次貸風暴。當年美國在債券層層包裝轉賣的情況下，鏈條上的機構都低估風險。當美國房價開始下跌時，次級貸款大量違約，引爆金融危機。而螞蟻金服的「花唄」、「借唄」，也是利用ABS（資產抵押債券）的包裝，在網上循環借貸，背後其實隱藏龐大的金融風險。

常規資本市場上，放ABS沒有循環多少遍的規定，但在網上就可能數十次循環貸款，中國國際經濟交流中心副理事長、重慶前市長黃奇帆就點出馬雲的套路，譬如有90億（人民幣，下同）資金進來，3天就發光，形成的90億貸款再去發個ABS，90億發了40次，就形成3600億。而螞蟻集團的「花唄」、「借唄」就是資本金從30多億放大到100多億，再放大到200億，有200億，再銀行貸款一下，就變成五六百億，五六百億再放個四五遍ABS，就可以形成幾千億。

用債券包裝借貸，再用科技包裝金融創新，其實原理就與美國當年的次貸風暴類似，此次大陸出重手，對馬雲監管約談，讓螞蟻暫緩上市，在大陸出現系統性金融風險的苗頭時，先聲奪人、防患未然。

馬雲在2017年拍的一部電影《攻守道》，在「華山派」的招牌下，神遊想像與各路好手華山論劍比武，打遍天下無敵手，回過神來才發現，誤打了警察，連忙道歉說道：「我是真沒看見，『華山派』後面，還有『出所』兩個字」。如今馬雲的處境，猶如電影重演。