長榮大學馬國女大生遇害命案驚動了總統蔡英文出面道歉，更讓馬國外交部發出文告警示在臺留學生安全問題，更顯示問題的嚴重性。然而，把一名三線一星的警官拔官，就能夠止息匿報、吃案、怠忽的陋習嗎。

在馬國女大生遇害之前，9月30日晚間，已經有一名同校女學生在同一路段附近險遭擄走未遂，向警方報案時，警方竟然認為可能是惡作劇，也沒完成筆錄、開立報案三聯單。據被拔官的分局長說，派出所員警是因為女學生無法指認，也就沒正式報案，這種「引導」女學生「誤判」，讓女學生因不懂法律程序而怕說錯證詞「心生畏懼」的作為，顯然是警界吃案的舊思維模式。

警界過去的不透明化，吃案、匿報是稀鬆平常的事，「大事化小、小事化無」的原則，是讓報案人「知難而退」，警政透明化以後，依單一窗口規定，大小案件都能在任何警察機關完成報案程序，並由受理單位開具報案三聯單，民眾不論是以電話或當面報案，事無大小，警察單位皆必須出勤後登記處理結果；「備案」之說，其實就是過去員警吃案匿報的「折衷之計」。

警方有「預防性犯罪」的做法，以目前許多警察機關絞盡心思推出犯罪宣導活動，就是以預防為優先，在司法上對有犯罪之虞者可以施以「預防性再犯」的考量。如果台南市警方在之前女學生要報案之初，至少能夠正視這條臺鐵便道是犯罪「黑數」的地點，並積極從監視器路口比對人和車加以預防偵處，或許會讓預謀已久的嫌犯有所忌憚嚇阻作案。

除了警方以外，案發地點的臺鐵便道沿線的路燈損壞未修復，當地居民和長榮大學學生說法一致，但市長黃偉哲收到下屬報告卻有出入，究竟是不是公務人員怠忽職守，欺上瞞下，也該究責。

當然，學校方面虛有校安編制，但平時明知包括這條便道在內幾處有安全顧慮，卻沒有發揮主動查處的作為，都是這次馬國女學生案發後，才暴露出的種種問題。

行政院長蘇貞昌去年為特種場所開槍和滋事而震怒，也放話再發生要撤換局長，所有的治安重點就跟著改弦易轍，但是庶民百姓平日人身財產安全的重要性，絕對是「重中之重」，更何況是人生地不熟的外籍人士在台灣的安全，當然更應該要他們安心才是。

（作者為資深媒體人）