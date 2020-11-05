胡宗南將軍一生廉介，立志做事，無私無我，見危授命，對領袖、長官絕對服從，不顧個人的榮辱，是一個接受命令的標準軍人；參與北伐、抗戰、戡亂無數戰役；尤其鎮守西北，光復延安，掩護中樞撤退，乃至大陳海上游擊，駐節澎湖，每每遭遇困境，卻無不達成任務，其不惜犧牲而配合全功的堅苦卓絕精神，尤足為軍人式範。

為李夢彪彈劾案撰文

在媒體的印象中，鎮守大西北的胡宗南將軍，以其沉靜木訥恃才傲物，不喜與人交接為孤僻冷酷，故炫神奇。從不公開露面，接受記者訪問，不搞公共關係自我宣傳，除了一九四六年光復延安後接見京滬記者團外，戎馬一生，未曾見過任何報社的記者。

抗戰勝利後，一九四六年，棄武就文，白天念書，晚上在上海《申報》工作，一九四八年新專畢業，報社派我到華中戰區擔任特派記者，我在信陽（第五綏靖區張軫司令官總部）待了三個月，再轉往宛西戰場的南陽（第十三綏靖區王凌雲司令官總部），先後結識了驍勇善戰的好幾位高級將領（都是軍長級以上的官階），但我心儀的一代名將，均是在政府播遷台灣以後認識的，胡宗南將軍即為其中之一。

一九五○年十月，資深立委覃勤邀約，我與家兄少夫偕往位於錦州街的湯恩伯將軍公館，參加胡宗南將軍的晚宴，記得陪客有中央軍校七分校政治部主任顧希平將軍，兩位立法委員及西北將領等，賓主一共八人，菜餚普通，一頓高級的梅花餐，沒有海參魚翅，胡將軍穿著白襯衫及卡其布的長褲，一身輕便裝的打扮，沖淡了方面大將軍威武的外觀，初次識荊，賓主禮貌性的寒暄，當我告訴他是軍校十九期出身，將軍馬上說「我們是同學啊！」胡將軍為黃埔一期老前輩，我是十九期的晚輩，他如此謙虛，實在愧不敢當；席間，並無副官扈從隨侍在側，當我添飯時將軍趕忙起身權充侍者，我馬上婉拒，將軍和藹親切，令人印象深刻，那是生平第一次瞻仰他的丰采，也是惟一的一次，在軍事將領中，向被外界視為神秘的色彩一掃而空。

那時，監察委員李夢彪等四十六人提出彈劾案，胡將軍一時成為了新聞人物，這次餐敘，他隻字不提此事，事後，我主動詢及立委覃勤，胡宗南將軍抗戰中保衛大西北，使日軍無法越雷池一步；一九四八年，大陸軍事逆轉，中央決定放棄中原，鞏固大西南，胡將軍奉命入川，因重慶失守太快，腹背受敵，仍在成都苦守一個月，中央政府始能從成都撤退來台，胡將軍功在國家，竟然遭到監委提案彈劾，有欠公允，基於新聞從業人員的良知與責任，決定撰文主持公道，寫了一篇題為〈等待公正的裁判〉報導，於一九五○年十月三十一日在香港《新聞天地》週刊發表，在該文中，提及胡宗南有一本洋洋六千言的申辯書送呈國防部，另有一本萬言的附件，其中包括國防部下達的各項作戰命令，並詳述了申辯書的內容。

「等待公正的裁判」一文後段為重點，原文如下。

在監察院對國防部處理胡案表示不滿的時候，立委江某、覃某分別領銜上書蔣總統及陳院長，前者獲得立委百餘人簽署，後者則有國大代表三百餘人連署。其內容大致是：

一、胡坐鎮關中，共軍無法越雷池一步，使西北屹然無恙，並經常整編殘破部隊，撥往其他地區，間接代替了「軍訓」工作。

二、三十六年攻入赤都延安，使國際間對政府重行估價，而共軍士氣隨之消沉。

三、總統引退，三軍無主，共軍渡江後，叛變投降者不勝枚舉，惟胡仍扼守陝南，原擬順漢江南下，直搗武漢荊宜，攻破共軍心臟，然因川湘軍節節失利，且總裁蒞臨渝蓉，力謀挽救，胡遂不得不移江漢之師；赴成渝之急，明知大軍轉進而不可為，但因愛政府，忠領袖，乃回師援蜀，凜凜大義，甘蹈危機，此一精神，與郭汾陽渾堿之尊重朝廷，岳武穆吳玠之倡導忠義無二。

四、大陸易手，三軍無帥，山河土地，棄如兒戲，追溯責任，若均歸咎於胡，則欠公平。

五、是非黑白必須分明，反共抗俄收復大陸為當前惟一之任務，胡忠貞不二，反共意志尤極堅定，為國家培植與愛惜人才，為將士樹立風節，請畀胡新命。

以上兩段資料，加上監察委員六十人的闢謠談話，和李夢彪個人書面談話，已成為了台北政治舞台上的中心論談。至於是非曲直，只好等待著公正的裁判了。

胡將軍在答辯書中坦言「若罪有應得，則決不推諉」，足證其守正不阿。後來，奉總統電令轉送軍事機關，經過韓德勤將軍組成的調查小組調查，彈劾案並未成立，終於還其清白。

無私無我 忠黨愛國

先哲說：「立志做事，不能有我有己」，這求之於常人，便是不易之事，但胡宗南將軍，確實如此自勉勉人。論其戎馬一生之豐功，從早年北伐參加棉湖之戰，捍衛大西北十一載，以至掩護大陸撤退，到大陳打游擊，出生入死數百餘戰役，他是一個英雄。其間頗多生死榮辱間不容髮之關頭，然而，以將軍志慮之忠純，性格之剛毅，卻只知有領袖、有國家，而不知有個人的生死。對其顯赫的一生，從未沾沾表功自我宣傳，同樣的，外界一切的物議與批評，也以「謗亦隨之」態度面對，保持緘默，不講一句話自辯，視若泰然。

無私無我，效忠領袖，盡瘁黨國，有功的事歸諸中央，有過的事，一定自己承擔。過去在大陸上，每次送給地方政府的禮物與金錢，都是寫著「奉 委座諭」，從不用他個人名義，對領袖之忠，肝腦塗地，絕對服從，不惜任何犧牲冒險犯難達成任務。（待續）