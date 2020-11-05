無色覺醒》王丰：美國以前如何偉大？他山之石可以攻錯？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第755集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國以前如何偉大？他山之石可以攻錯？」

中國大陸可以複製美國的世界獨霸模式嗎？他山之石可以攻錯？

美國為什麼變成帝國主義者？我們來聚焦美國前總統老羅斯福身旁的另一位關鍵人物，就是他使得美國成為20世紀，延續到21世紀，綿延100多年的美國帝國主義霸權。

這個人就是「阿爾布雷德‧賽耶‧馬漢」（Alfred Thayer Mahan）。就是馬漢提出了著名的「海權論」（The Influence of Sea Power Upon History）。

當時老羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.）提出的胡蘿蔔加棒子的巨棒政策，老羅斯福就是受到他的好朋友馬漢「海權論」的影響。

馬漢比老羅斯福年長18歲，他的父親是西點軍校的教授，馬漢就是在西點軍校出生的。他先讀哥倫比亞學院，再就讀美國安納波利斯海軍學院，並以第二名畢業，之後擔任一艘炮艦艦長，46歲那年擔任美國海軍學院院長，他之所以一炮而紅，就是擔任美西戰爭的指揮官。

老羅斯福受到馬漢這個老大哥影響，延續把前任總統麥金萊（William McKinley）大力發展海軍力量的政策發揚光大，馬漢的「海權論」是從美國的國防安全和全球戰略出發思考，馬漢告訴老羅斯福，海權是現代國家最重要的力量。

馬漢認為海權對戰爭的影響比陸軍更大。積極面，海軍能有效控制全球的主要航線，會給美國帶來巨大的商業利益，所以美國一定要建設足夠強大的艦隊，確保美國的制海權，並且擁有足夠的港口和商船確保美國的巨大利益；消極面，馬漢主張確保海洋軍事安全，就可以確保美國免於本土作戰。

馬漢建議美國政府應該建立強大的遠洋艦隊，美國應該先控制加勒比海、中美洲地峽附近水域，再進而控制全球的其他海洋。老羅斯福聽從馬漢的建議，開始建立美國海軍有史以來第一支強大艦隊。

這支由16艘戰艦，以及各種護航艦組成的艦隊，船隻全部漆成白色，所以又是稱大白艦隊，這支艦隊的成立意味著美國進入藍水海軍時代。

這支大白艦隊從1907年12月展開環球航行，於1909年2月返回美國，象徵著美國具備了向全球投射兵力的能力。此刻美國海軍已經成為真正的全球海軍，美國成為真正的大西洋、太平洋的兩洋國家。

馬漢的「海權論」主張，歷經美國三任總統的銳意建軍備戰，在第一次世界大戰前夕，美國實質上已經成為世界新強權。爾後歐洲舊大陸的傳統強權，已經被美國悄悄趕超，但也產生了新舊帝國主義的軍備競賽，從一戰到二戰，人類似乎也被逼迫經歷了一場又一場的死亡戰爭遊戲。

在美國240幾年的歷史當中，只有16年美國沒有打仗，所謂打仗，不是打內戰，而是打海外的戰爭，打全球的戰爭，換句話說，全球從美國獨立一直到現在，打了200多場的戰爭，大小戰爭當中，美國可以說是無役不與。

所以，美國的一個崛起，以及成為世界新的強權，除了美國綜合國力與經濟強盛的配合，應該再加上歷史上幾位雄才大略，文韜武略的軍政領袖，所共同促成的。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！