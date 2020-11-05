2015年11月7日兩岸領導人在新加坡會面，即將屆滿5周年，大陸將在6日舉辦「紀念習馬會五周年學術研討會」，馬英九基金會也將在7日舉辦研討會，民進黨則認為「歷史已經翻過去了」，不值得再談，台灣社會似乎也遺忘了這段曾經轟動全球的新聞事件，這一頁歷史真會船過水無痕嗎？

答案應該是否定的，大陸高調紀念「馬習會」，諭示大陸不會讓這段歷史消失，或者說大陸仍希望在「馬習會」基礎上繼續發展兩岸關係。大陸將釋放什麼信號？意圖為何？目前無從判斷，但無論藍綠、朝野，無論希望兩岸和平發展或對抗，都應該重視大陸的訊號。

馬習會最大的意義在兩岸擁有「九二共識」這個共同政治基礎，並在這個基礎上展現追求和平的意圖與決心，換言之，沒有九二共識就沒有對話的基礎，就沒有馬習會，更沒有可能與大陸尊嚴平等互動。馬習會中，新加坡平等接待雙方，國際媒體以台灣總統與中國國家主席稱呼雙方領導人，無損國格；會面過程中除展示中華民國國家符號外，馬前總統也多次提及《中華民國憲法》，重申中華民國在兩岸關係的法理基礎，習近平也接受馬英九的表述與新加坡地主的所有安排，使「各表」達到極致。

馬習會隱含了「兩岸互不否認」、乃至「兩岸事實承認」的分治內涵，大陸對台灣做出重大讓步，必須予以肯定。馬前總統自知兩岸領袖會面的敏感性，加上執政後期較低的滿意度，甚至拖累國民黨的選情，馬習會絕對是一件吃力不討好的事。在馬習會上馬前總統提出「維繫兩岸和平繁榮現狀」五點主張，包括「鞏固九二共識，維持和平現狀」、「降低敵對狀態，和平處理爭端」、「擴大兩岸交流，增進互利雙贏」、「設置兩岸熱線，處理急要問題」、「兩岸共同合作，致力振興中華」等等，其中部分主張無分藍綠都無法否認對台灣的重要性。

馬習會主動方是大陸，選在馬前總統第二任期結束前夕跛腳狀態下舉行，顯示大陸希望在國民黨下台前，創造兩岸和平發展的另一次高峰，希望九二共識的對話基礎能延續下去，遺憾的是，九二共識非但沒有成為兩岸關係的依賴路徑，反而在民進黨選舉策略下一再被汙名化。民進黨不接受九二共識，對國家定位又模糊不清，提不出各方所能接受的兩岸關係定位，只能任由兩岸交流停擺，社會不斷內耗。這5年來兩岸關係不但陷入停滯，更嚴重的隨著國際局勢發展，台灣被捲入中美大國競爭，台灣成為美國遏制中國大陸發展的一環，兩岸情勢更複雜而嚴峻。

也將出席馬習會五周年研討會的全國政協主席汪洋日前聲稱：台灣議題只要有一線和平解決的可能，我們都要付出百倍的努力，在這個問題上做到「仁至義盡」。我們不希望大陸紀念馬習會只是「仁至義盡」的一場戲，而是展現自信，自信兩岸關係的主導權操之在己。

這樣的自信來自經濟上的持續發展、內部治理的穩定以及對國際局勢的控制，這樣的自信其實是對台海安全的一種保障，當大陸越發自信，相信時間站在他們一邊，對兩岸問題的解決更有耐心，願意等待，就會對台灣釋放更多的善意與包容，這是我們在5年前的馬習會上就已經見識到的。因此回到九二共識不應被打為投降主義，美國大選結束百廢待興，外力干擾因素可稍緩，兩岸應該回到共創和平發展正途上。

美國東亞研究的權威學者傅高義接受媒體訪問，他以中日關係為例，指出改善雙邊關係要有搭橋者和管理橋的人。橋搭好後，領導人更要做好管理的工作，充分溝通、減少敵意，了解彼此、理解對方，和平之橋才能可長可久。其實兩岸和平之橋早在5年前搭建好了，只是這5年來一直缺乏管理。兩岸大多數人民都是不忍見到兵戎相見、生靈塗炭的。

蔡英文總統已經進入第二屆總統任期，依據《中華民國憲法》宣誓的國家領袖，作為負責任的執政者，應該重新評價馬習會，從馬習會兩位領導人建立的共同基礎上出發，處理好兩岸關係，歷史才會真正翻到新的一頁。