目前中國已經基本進入「疫後」階段，而世界還只是「後疫」階段，所以有如此差別，不是中國有靈丹妙藥，而是大政府在抗疫中的特有功效。不信，請看我所經歷的中、加兩國抗疫感受。

2月27日我到加拿大時，加拿大一片歲月靜好，儘管上海的疫情已經基本平息，我們還是全程戴好口罩。當我們走出機場時，除了機場的工作人員外，居然看不到戴口罩的。然後我們與兒子一家住在一起，與12個月不到的小孫女親密接觸，去理好久沒法理的髮，再去飯店吃上一頓美味。看著飯店裡緊挨著的客人，哪有什麼「日月同天」、「環球同此涼熱」啊，風景就是他們那邊獨好，我們上海人只能緊張地憋在家裡。

但是好景不長，風聲很快鶴唳起來，3月上旬，加拿大也進入全國緊急狀態，他們每天確診數都在2000以上，老美可是8萬以上。一直持續到我6月27日回來，加拿大還在600以上，美國就更不談了，而上海總共的病例也就900多。

最重要的是中國只要封城封區1個月，無論是北京新發地，還是東北、烏魯木齊等，病毒就像張文巨集所說的那樣，被悶死了。而北美地區卻怎麼悶都不死。他們的社交距離比上海做得強多了，上海人口密度那麼高，走到哪不會與人碰一下。加拿大980萬平方公里的土地，只有3600萬人，上海這麼芝麻大的地方，卻有2400多萬人，碰不到人肯定比口罩更能防範氣溶膠。

他們的商場銀行都嚴格控制人流，不僅一米社交距離，而且，出去幾個人，才能進去幾個人。店堂裡空空蕩蕩的，完全沒有往日的嘈雜和人頭攢動。銀行和商場支付櫃檯都有玻璃罩隔開，到處都有消毒洗手液提供。飯店絕對不能堂吃，後來寬鬆點，可以預訂，然後自己去提貨。

政府部門的工作，如移民等非緊急項一律停下來，慢性病無需上醫院，只要打電話給醫生要求開藥即可。小孩子去醫院看病打防疫針，醫院都全副武裝。我們回來在登機前14天就要填健康碼，只要有缺漏就無法登機。所以他們的抗疫操作一點也不比我們差勁，可就是4、5個月過去了，小有下降就大幅反彈了，我帶著這個百思不得其解的問題，踏上了歸途。

我們機場出來，立馬核酸檢測，然後被指定分流到各個區的集中點，再由集中點的管理人員把我們專車送到各區的定點賓館隔離。第二天，我們核酸檢測正常，防疫中心派專車把我們送家隔離。然後居委、醫院、派出所要求我們一起拉個微信群，派出所在我家門上裝個感應器，我們每次開門、倒垃圾、拿快件都要申報，如果忘記了，就會遭遇網上追問。

雖然所有的醫護和管理人員都非常的客氣和友好，但我還是體會到了一把張學良的恍惚和悵惘。不過，唯有如此操作才能杜絕來自疫區人員的擅自外出，這種情況一直持續到14天的隔離期結束。所幸我們是遵守規則的良民，否則一定會被大資料隱私剝得淨光後，再嚴加懲處。

我終於明白了中國抗疫的核心競爭力，也是別的國家無法抄作業的所在，那就是寧可多關3000，絕不放過一個。美國疫情期間還搞「黑命貴」，怎麼隔離與新冠病人有接觸的人？

加拿大沒有強制居家隔離這一說。確實按照他們有關人權的制度和隱私意識，假如把沒有病的人也關起來，這可是侵犯他們的人權。

然而，只要有一個與病人的密切接觸者漏網，不管在後續環節防範多麼嚴，它都會一傳十，十傳百的蔓延開來，這就是他們幾個月封城封社區不見效果的根本原因。因為所有人之間的交往環節其實都是「流」，而不是「源」。不能切斷感染源，無論在「流」的環節上，怎麼做足文章，也都只是捨本逐末。

可見，歐美國家他們講人權，結果丟失了人命，我們不強調人權，但保住了人命，人命高於人權。這是疫情中的「為有犧牲（人權隱私）多壯志，敢教日月換新天（最早實現疫情零增長）」，所以中美兩種體制，在應對疫情上，孰優孰劣，無需加一言而明之。

可這恰恰正是我們這種抗疫優越的體制成了中美衝突的重要原因。 （作者為大陸學者）