台南某大學馬來西亞籍鍾姓學生在台遇害，女大生雙親來台接回骨灰，傷心慟絕畫面令人鼻酸，更導致台灣國際形象重挫。但難以置信的是，在野黨揭露，原來行政院治安會報至今年餘未開。這不是螺絲掉滿地，什麼才是？

台灣過去號稱治安模範生，鍾姓女大生母親說，若非女兒不斷說服台灣安全，是不會讓女兒來台就讀的，但沒想仍遭隨機擄殺。大錯鑄成，重點是防範，但看政府態度，卻未深度檢討。

擔任治安首長的內政部長徐國勇立院備詢時，竟一問三不知，連自己是治安會報執行長都不知；隔日還解釋，他誤以為說的是「毒品防制會報」。殊不知治安會報未開，連毒品防防治會報也未開，更遑論十數項各領域會報都未按時召開。

政府對此不感愧疚，政院上下卻只思考卸責，政院發言人辯稱今年治安會議開了14次；蘇揆更以防疫為理由，「不必要聚會不要進行」，就因執政如此傲慢，才導致不幸事件一再重演。

所謂「會報」就是為解決重大急迫問題，利用一季或半年，聚集院內各相關部會、地方首長及專家學者，第一時間提出防治解決之道，展現政府果斷意志及效率，豈是一般「會議」可比擬。若像政院所言都可以會議取代，政府何需設置相關會報，解決食安、兒少、性平等議題，多此一舉。

鍾姓女大生受害地點，正是台南路燈長年未修的暗路，網友再次想起曾被網軍嘲諷的「燈亮、路平、水溝通」。台灣靠的正是地方首長一步一腳印為民眾搭起的安全棧道，連這點都做不到，卻讓總統彎腰向他國民眾道歉，是怎樣的政府才需如此。