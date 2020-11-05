真是十月驚奇！早在民主黨候選人拜登之子韓特的筆電檔案外洩前數月，社群瘋傳一份「情資」，巨細靡遺透露韓特在中國的事業傳奇。沒想到美國全國廣播公司（NBC）上月底獨家報導，證實了情資作者和出處純屬虛構，且報告由香港《蘋果日報》發包。雖然蘋果老闆黎智英否認，但涉事的私人助理Mark Simon承認並辭職，跌破外界眼鏡。原來製造假新聞干涉選舉模式，早複製到太平洋彼岸美國了。

這份64頁報告先由《紐約郵報》上月14日披露，號稱取得疑似韓特的筆電硬碟，其中數封電郵顯示，韓特打著父親名號（時任副總統拜登）在烏克蘭能源公司牟私利，接著又爆韓特與中國最大民企華信能源交易，甚至提到薪酬數字，暗示韓特說法「我和我的家人很感興趣」。報告還捏造臨時協議，股權平分給不同字母代號4人，其中一人「H」，「很可能就是韓特」云云。

透露時間選擇在美國選戰打得最火熱的10月中旬，拜登父子「郵電門」事件被塑造為民主黨汙點，拜登競選的最大弱點；但奇怪的是，面對由前紐約市長朱利安尼提的這份報告，主流媒體卻多選擇拒絕刊登。

《紐時》專欄作家古柏格說，多數有聲望媒體不願刊登，是因為「資料可信度相當令人懷疑」。包括臉書、推特都拒絕背書，但也因此遭美國國會傳喚。

「電郵門」剛爆發時外界或只認定是民主、共和兩黨互揭瘡疤，民眾就在不明究裡下，隨著政治荒謬劇載浮載沉。這樣的情景，不像極了台灣早年的「興票案」或近期的「雲林農舍事件」？

但令人震驚的是，NBC最終揭露了真相。原來報告作者不存在，資料照片是以AI人臉合成器生成，而根據原始發布人巴爾丁透露，報告是蘋果前員工、曾任發言人的Mark拿了1萬美元所製作。

無獨有偶，美國廣播公司（ABC）在大選前夕也披露，參與散布拜登父子醜聞的「吹哨者運動」核心成員John Pan，揭露在美北京聞人郭文貴旗下媒體GTV曾參與散布「假消息」。

事件至此已相當明朗，為勝選不擇手段，原來美台網軍是一家。先在社群媒體以科技手法生成「假用戶」，再拿假帳號藉病毒式傳播造風向，隨後再製造假文件，創造具體數據羅織罪名。當然，更重要是背後政治當權者與極右翼派系結合，不惜以假資訊騙取選票的終極意圖。

該事件已顯示，極右反中核心人物如班農、郭文貴都扮演其中要角。如此操作，的確對大選產生一定後座力。看看美國，想想台灣，真讓人心有戚戚焉。