離大學畢業也好幾年了，第一次和大陸人真實的相處，是在大學。那時的我們都很單純和年輕。S她是從新疆來的，當時，迪麗熱巴都還沒有紅起來呢，我們就知道新疆是美女的產地，肌膚素白、牙齒整齊，笑起來銀鈴似的聲音，吸引了大批的台灣男孩。

她是從廈門來的交換生，而我是透過發傳單的社團認識她的。透過她，我認識一群大陸的朋友。

一個個活生生的人

台灣對她說，很特別很新鮮。

她告訴我，台灣的交通費特別的貴，一趟不到三十分鐘的巴士居然要花她二十塊台幣。

辣特別的不辣，好像辣椒醬裡，還加了糖呢！

我大笑，那頓飯，我看著她面不改色地吃，才發現，我這個湖南的後代，已經不懂得吃辣了。台灣很小很擁擠，但因為這樣很方便。

我們一起去了很多地方，包括台灣的阿里山。

第一次發現，「大陸人」這個詞的定義過於狹隘，不是網路上的「拜金」、「狼性」、「炫富」，而是一個個活生生站在我面前的人。

她說從學校到新疆，她必須搭三天三夜的車才回得去。她所謂的拐個彎就到的路，我走了二十分鐘，叫苦連天。

他們的確很積極，因為機會不多，而人太多，一有機會必須努力爭取。

他們的確講話大聲，較沒有修飾，但他們心很熱，道德感其實很高。

但城鄉差距如此大，教育水準差距也極大，就像他們說的「樹大必有枯枝，人多必有白癡」。

後來的我，開始教書。教到了一個在大陸土生土長的「台灣人」，她的父親是台幹，已經在大陸工作二十餘年了，因為升學的關係，把孩子轉回了台灣。

從小在大陸生長的她，除了設籍台灣外，不論從口音，還是談論的話題，都看不出來她是台灣人。

我們分享了很多事，從大陸選秀節目的崛起，我也認識了許多大陸歌手。她很興奮的告訴我，她最喜歡的華晨宇要辦演唱會了，可惜她現在在台灣。

她告訴我，大部分的同學都對台灣的印象挺好的，偶爾會要她講個兩句台灣腔來聽聽。有一次我在和她上課時，有男同學打來通話。聽後來轉述，男生聽到我講話，臉紅了。

看她為了這件事得意洋洋的樣子，我笑了。

她想念她的姥姥，可是自從她上中學以後，她就沒有機會常常和她團圓了。

她告訴我，搭公車的時候，有公車司機很凶的問她，是台灣人還是大陸人時，讓我不禁想起，一個在外國賣精品的朋友，對我吐苦水，說許多大陸客人會逼問他國籍。

拿著美國綠卡的他，最後受不了的跟他們說，我是美國人，我拿美國綠卡。

為了避免這類事情的發生，我的朋友開始模仿香港人的口音，假裝自己是個「港仔」；我的學生，開始學著我說台灣腔。

但一個回大陸過年，所有的北京腔都回來了。那時，我還笑她，又要重學一次了。

為何要互相為難呢

但我總在想，為何要互相為難呢？這個世界已經異常的艱苦，卻還是有許多人，要相互撕扯。有時我會回想起，我所認識的大陸朋友，他們告訴我，我們沒有不一樣，我們所經歷的，是一樣的空汙、經濟疲憊、工作機會不易，最大的不一樣，大概是我們台灣人對政治話語權比較大。

但他們曾經問過我，即時你們擁有投票權，選舉過後的那些日子，你們真的能對政府的政策或是不滿的事情，有所撼動嗎？

他們的確不能明白，但說出來的話卻也撼動我的心，從不同的體制去看一個社會，這樣的觀點，是我所沒有想過的。

最近因為疫情，有些朋友已經失聯了，而認識的人，會和我們報平安。

希望一切都安好。畢竟這一年大家都已經太辛苦了，能趕快度過這個痛苦的日子。（Judy／彰化）