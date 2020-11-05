雖然還沒到過上海，但是今年我和上海卻很有緣，在這大半年以來，我就迎來也送往四位朋友，都是因為上海，聊起上海我也跟著神遊。

一位從大學畢業後幾十年未見的學長，早些年從同學口中聽說他落腳上海很多年，過年時在好友的臉書版上看到他出席了一場餐會，託人傳話約他見面，聽著他在上海生活的種種，有著「東方巴黎」的浪漫，也跟著他神遊了上海一番，但突如其來的疫情，公司讓他不用急著回去。

接著在一場宴會上，隔鄰坐的一位朋友看來面善，交談之後，得知他兩年多前才到上海工作，去之前他對上海做了很多惠台措施的了解，但據他說，傳聞不如眼見為實，上海的發展和人均，在大陸數一數二，讓他都有些驚訝，生活完全智能化，他更要去接受和習慣，才能跟得上上海的生活腳步。

迎來了這兩位，在大陸疫情稍緩之後，也送了另外兩位朋友出國，他們互不認識卻不約而同都是去了上海，但是首先都必須先在台灣做了檢測，然後預先聯絡好到了上海居家隔離的地方。

這兩位朋友要到上海，因為八月的上海，還是因為國內和國際疫情仍然緊張，他們此去還是被很多人認為是「逆風前行」。其中一位結束了在台灣同時進行的幾項工作而去，他抵達上海後報了平安，中間幾天突然杳無音訊，後來看到他在朋友圈裡發了一些文章分享，才知道他在適應上網的問題。

雖然是隔離中，但是他在朋友圈的分享，一看就知道是在為他即將在上海展開的工作做準備，他也帶上一些見地，譬如從窗前看到他新生活的這個區內的形形色色，他也早準備好微信支付，所以試著叫了外賣，他用很多實際的行動，先去適應未來上海的生活。

還有一位「老上海」，是一位外貌和年紀不相仿的朋友，因為國際性連鎖生意的需要，已經在兩岸和國際間頻繁飛了一二十年，今年他飛回台灣過年後跟他相遇，疫情中時有聯繫也聽他談起在上海的風情，他心繫國外的生意，但卻遺失了要重要紀錄的高貴手機，八月決定先飛往上海，到當地隔離才在手機上跟我報平安。

和四位朋友的交集都是因為上海，不論迎來還是送往，除了能見面時聽聽他們說的上海，仍然持續從朋友圈裡，看到他們說的上海，和這樣一個從未謀面的城市，我的腦海裡竟然已經有了一些美麗的畫面。

（蔡孟峰／資深媒體人）