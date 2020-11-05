如果沒有美國大選，大陸金融科技巨頭「螞蟻金服」在最後一刻暫緩上市，相信是震撼全球政經的新聞事件。然而，更值得關注的是，螞蟻金服暫緩上市對陸港金融市場的負面衝擊並不嚴重，標誌著大陸經歷近年來對金融業的整頓與風險管控，韌性和穩定性得到顯著提升。

原本螞蟻金服在陸港兩地上市，創下全球IPO記錄，市值也眼看躋身世界銀行股第一位。僅僅在香港一地，就有155萬人口參與認購抽籤，總計凍資達到1.3兆港元，平均每5個港人中就有1個認購，而大陸網上發行的最終中籤率更是只有驚人的0.13%。可見，螞蟻上市掀起了陸港股民狂歡，而資本市場「瘋狂至死」的周期鐵律似乎已經若隱若現。

不料，11月2日大陸金融監管部門對馬雲等人進行「監管約談」、大陸央行收緊網路貸款規定，在輿論投下震撼彈，雖然不少人把焦點放在馬雲不久之前在大陸公開場合炮轟官方金融監管體制的「狠話」上，但也有一些對螞蟻金服幾大實際持股者背景與後台的解讀分析不脛而走，一時間陰謀論四起、山雨欲來。次日晚滬港先後發表暫緩上市的公告，整個金融圈和投資者都嗅到一股風暴將至的可怕氣息。

由於螞蟻上市已經充滿濃厚的投機與狂歡，所以按照這個情景推斷，螞蟻金服上市臨時喊卡，在陸港兩地很有可能觸發系統性金融風險：一方面，此舉可能對科技金融、新創型同類股票帶來連鎖效應，也可能波及阿里系以及和阿里巴巴密切相關的上下游金融類、科技類股票，進而造成恐慌性拋售。另一方面，由於各大融資平台超購異常熾熱，暫緩上市可能給高利息、高槓桿的資金鏈條帶來斷裂風險，進而蔓延至傳統金融業的流動性緊張。

然而，陸港金融市場對螞蟻暫緩上市的反應，只可以用「波瀾不驚」4個字形容。11月5日，香港恆生指數收盤微跌0.21%，滬指微升0.19%，深指則同樣上漲0.59%，陸港兩地股市並未出現雪崩式暴跌。再去細看相關概念股價，阿里系震蕩後微跌或平盤居多，騰訊股價輕微受到影響，大陸銀行股反而全線上漲，說明大陸收緊網貸令市場看好傳統金融行業。而在各大融資平台退款作業方面，香港主要券商都不同程度減免利息，有的甚至承諾免除手續費、承擔利息，整個金融秩序和市場心理都沒有受到明顯的負面影響。

螞蟻暫緩上市最終演變為茶壺內風暴，陸港金融市場都經受了一次嚴峻的「壓力測試」考驗，從中可以展現出大陸近年來主導和管控金融業發展的幾大成果：第一，此次大陸官方先下手為強，避免了螞蟻上市後資本狂歡一發不可收拾，增加「爆雷」等系統性金融風險。第二，大陸近年來扭轉「脫實向虛」經濟體質，去槓桿工作卓有成效，股市的基礎穩固、韌性優勢明顯成熟。第三，大陸金融業危機處理機制有效得力，陸資「國家隊」托市對沖短期波動的實力增強。上述成果結合大陸十四五規畫提出的「內循環」為主體的發展格局，更能襯托出北京決策層對未來中國經濟前景的自信。

（作者為智庫研究員）