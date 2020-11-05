美國總統大選開票一路緊張刺激，幾度峰迴路轉，目前雖然還沒有確定結果，很可能進入法律攻防，一切還待塵埃落定，但是，衡情論理，應該是拜登比較有資格入主白宮。如果最後結果的確是如此，美台關係會出現什麼樣的變化？

美國總統選舉牽動美中台三邊關係，台灣方面高度關注，本無可厚非，不過，單邊押寶顯然不是聰明舉動。然而，看看這幾個月來民進黨政府的操作和綠色媒體的風向，我們不能不說，向著川普與共和黨一面倒的跡象也未免太明顯了些。

從蔡英文總統就職典禮上，處理共和黨和民主黨視訊致賀秒數的大幅落差；到川普染上新冠肺炎時，立法院長游錫堃祝福他能夠早日康復，繼續領導美國對抗中國大陸的說詞；再到我駐美代表處「誤觸」鍵盤，轉貼川普夫人梅蘭妮為川普助選的貼文。這一連串的動作，要說蔡政府沒有單邊押寶的意圖，恐怕很難有說服力。

更明顯的押寶動作是親綠媒體的帶風向。從新聞報導到談話性節目，綠色媒體不斷唱紅川普，唱黑拜登，尤其是在拜登次子杭特的筆電門事件上，不經查證不做保留地大肆炒作，硬是要抹黑拜登父子。在美國總統選舉開票過程中，也不避諱地偏袒川普，唱衰拜登，和綠營人士唱和得好不熱鬧。

這些動作看在拜登陣營眼裡，不會毫無感受，也必然在拜登入主白宮的情況下，產生後續影響。難怪在《紐約時報》和《華盛頓郵報》點名台灣方面偏向川普後，蔡英文總統要召開國安高層會議來做出一些補救措施。

其實，何只在美國大選中向著川普一面倒是愚蠢的作法，在美中台三邊關係裡向著美國一面倒又何嘗是聰明的作為？客觀事實很清楚，不管誰入主白宮，台灣的產業發展和經貿出路都離不開大陸市場，這是成本效益和比較優勢的經濟規律決定的，任何政治操弄都無法逆轉。

這次選舉中，川普拉攏台灣打擊中國大陸的手段幾乎是無所不用其極，結果，台灣對大陸的出口和投資還是增長，台灣繼續從兩岸貿易享受大量順差，這份順差對台灣今年GDP的貢獻恐怕會達到20%以上。台灣今年的經濟成長率有機會維持正數，坦白說，就是拜大陸所賜。同時，展望未來，台灣經濟成長主要靠大陸動能活水的基本形勢不會改變。如此形勢下，台灣還要向著美國一面倒嗎？

說到這兒，我們就不能不強調，中天電視新聞頻道是台灣同性質電子媒體當中，少數在美國總統選舉和兩岸關係報導上能夠較為客觀持平的電視台，為了維護人民知的權利，絕不應讓關閉中天的圖謀得逞，讓台灣的媒體生態往綠油油的方向一面倒。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）