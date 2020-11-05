從2008年金融海嘯後，大部分人都認為世界面臨「後美國時代」，只是看美國幾年之間是否能力圖振作，但經過生手總統歐巴馬，說謊狂人川普，美國經濟長期不振、政治極端化、社會分裂，不僅是種族間裂隙，更存在貧富差距、階層固化，整個美國有如被石頭擊中的蜘蛛網狀玻璃，已經分不清脈絡，無法修復非得重建不可。將面臨20年大分裂，也將步上日本、歐洲、台灣後塵，面臨20年大失落。

不管是板凳（拜登）或床鋪（川普）當選，都是險勝，沒有正當性做任何大幅度改革，只能激化自己的支持者更贊成，或激化敵人更反對，美國上一次大分裂是60年代在反越戰，到80年代中雷根當選總統後邁上自由化，全面解放經濟管制，迫使共產世界結束冷戰，美國才能恢復一元領導局面。

這波分裂，其實早從90年代的柯林頓開始，柯林頓經濟雖有成就，但外交乏善可陳，使科索沃、盧安達都失去和平先機，造成幾十萬冤魂，私人生活更是紊亂，在白宮辦公室裡與實習生陸文斯基做出難堪舉動，自由派媒體及人士大肆抨擊特別檢察官史塔爾越權，保守派當然大力反擊，是美國近年來第一次大分裂。2000年美國選舉小布希和高爾僵持不下，最高法院下令佛羅里達州停止重新計票才告終。8年下來小布希也做得天怒人怨，出兵科威特、結怨伊朗，歐巴馬雖然希望以第一位有色人種帶來新氣象，但缺乏從政經驗，所用之人更缺乏經驗，全國是童子軍治國，川普更是不必談了。

右派、左派極端分化，傳統上右派泛指的是強調個人獨立，不依賴政府，主張經濟成長等。左派主張婦女權益、保護弱勢，貧富均等，現在中間派已經沒有不選邊的權利，夫妻、子女、朋友一談政治就吵架，就如我國去年的蔡英文和韓國瑜之爭，是意識形態之爭，也是世代之爭。傳統上美國人重獨立思考，現在美國很多人都是意氣之爭。例如這次新冠肺炎，到7月時仍然有人相信新冠肺炎是場騙局，想要製造混亂，年輕人甚至還特別舉行新冠肺炎派對，賭看看是否會有人傳染到，一位被傳染的30歲年輕人在逝世前說，我真的後悔去了那派對，我知道不是假的了。

美國有著深刻的反智傳統，擁有傲視全球的頂尖大學與數量最多的諾貝爾獎桂冠，又以發達的科技與商業為世人提供了便利、舒適的文明生活。然而，美國文化卻少以精緻、優雅聞名，訴諸實用與庶民品味的大眾化商品與娛樂才見其所長。近年來小布希的窮兵黷武、歐巴馬的天真，川普的粗暴言論與政策更讓世人驚見美國文化中「反智」的一面，美國社會層出不窮的民粹與暴力事件也令人憂心忡忡。

在後美國時代，中國影響力自然崛起，這幾年，民進黨政府覺得川普對台灣示好，以制衡中國，但是美國這70年來背叛盟邦之例罄竹難書，前國家安全顧問波頓在其《白宮回憶錄》寫道，川普指著筆尖說這是台灣，指著大型辦公桌說是中國，波頓還說川普對台灣特別「消化不良」，台灣在川普背棄清單中名列前茅。台灣應該既不能攖中國之鋒也不能做美國之卒，就是不要碰觸中國的尖鋒，也不應做美國制衡中國的馬前卒才是。