美國大選的態勢已逐漸明朗，拜登勝選的機率幾乎篤定，開票過程中，台灣民眾的緊張程度不亞於美國選民。何以如此？因為蔡政府的「聯美抗中」政策，讓台灣的前途緊緊地與美國掛鉤，許多綠營人士期待川普再幹4年。如今眼看著搖擺州的票一個一個開出，結局很可能是「押錯寶」，過去4年的努力將付之一炬，還得賠上老本。

在川普的十月驚奇中，台灣無條件地接收了美國的選舉支票，川普為了爭取農業州的支持，向台灣強推美牛美豬；為了振興軍事工業鏈，又大筆大筆地對台軍售。蔡政府本以為可以爭取到台美雙邊貿易協定（BTA），結果沒有任何下文；本以為可以提高國防軍力，和老共一較肌肉，結果10筆軍售高達5400億元的財政負擔，只好兀自吞下。

美國總統換人以後，台美關係「最好的時候」過去了，拜登團隊不會像川普那樣莽撞。美國社會的嚴重對立、經濟衰退，都亟待重整旗鼓，在國際間退群引發世界不信任的危機更有待重拾。儘管中美間的修昔底德陷阱已無可避免，但美中之間的尖銳對峙必須降溫。台灣的角色，在拜登的棋譜中還會像過去一樣嗎？

最嚴重的是，兩岸關係經過「聯美抗中」攪局，似乎更難回去了。儘管大陸領導階層還是不斷呼喚九二共識、和平統一，但是兩岸間的互信基礎消失泰半，而且兩岸間鄉民的互罵，武統聲浪的高漲，已讓兩岸的心靈距離越走越遠。

經過這4年的折騰，親美親了半天，好像付出更多之外，什麼好處都沒撈到，台灣的國際地位不但沒有提升，還搞到兩岸兵凶戰危。押錯寶之後就要認賠，好好檢討，該怎樣在美中之間走一條平穩的路。