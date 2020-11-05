基本上今年美國的總統大選只有一個候選人，那個人就叫做川普。而今年大選的兩個陣營也不該叫做「川普對決拜登」，應該要說是「川普隊」對決「反川普隊」。川普在選前就已經說了，如果他真的不幸輸掉今年的總統大選，那他就會是輸給「史上最弱的總統候選人」。雖然這句話乍聽之下會讓人覺得，那輸給最弱候選人的川普自己又成了什麼？但川普自己很清楚，這次選舉他最大的對手其實就是他自己。不管民主黨推誰出來選，會投給民主黨的那些選票多半不是為了「支持」拜登，而是「反對」川普繼續連任。

世界上其他地方的人大概很難理解美國人對川普的「熱愛」到底從何而來，部分的台灣人和香港人大概例外，因為川普大力反中、打中的緣故，台灣大概是美國之外川普粉絲最多的地方了。但如果今天你是一個土生土長的美國人，尤其是不住在東西兩岸都會區，而是中西部傳統大州的美國白人，那川普才會是他們心目中理想的美國人形象、代表的才是他們所謂的「美國價值」。

BBC 在選前出了一則很有意思的專題。4年前總統大選結束以後他們曾經做過一次採訪，問了好幾個美國人他們投給誰。這其中有男有女、有老有少也有不同人種、來自不同的州。4年後在大選投票前BBC又找到他們，問他們經過了4年的川普任期，他們這次會投給誰？如果依照主流媒體的民調，大部分人可能會猜這裡面有不少當初投川普的人會改投拜登，但後來卻發現，這些人沒有任何一個人改變心意。

也就是說，當初投民主黨還是討厭川普，所以會投民主黨；而當初投川普的人對川普非常滿意，所以也還是會投給川普。而且川普的支持者裡面也不乏移民和有色人種。很多人可能就會說，川普不是歧視有色人種歧視移民嗎、川普不是防疫做得很爛嗎、川普不是只看經濟只想賺錢嗎？這些人幹嘛還要支持他？但，這不就正是他受歡迎的理由嗎？因為他不是「魯蛇」、不是「廢柴」。講白了，很多人移民美國難道真的是為了民主、自由嗎？更多的人其實是為了所謂的「美國夢」：賺大錢、出人頭地。而這些所謂的政治人物裡面，還有誰比川普更能代表這些人對美國的嚮往？

選前美國還有很多民調在說川普這次鐵定輸慘了；甚至有人說拜登會贏川普至少170張選舉人團票。但是現實就是，很多人其實是默默支持川普但不願意宣之於口。4年前希拉蕊就是這樣輸掉的，今年的情況也差一點就要重蹈覆轍。這些號稱川普會慘敗、拜登大勝的民調和預測都被大大打臉了。況且開票時雖然拜登都是居於領先，但有好幾個關鍵搖擺州的情況似乎都是川普的贏面更大一些。一直要到台灣時間5日早上，密西根和威斯康辛州似乎都由拜登拿下，民主黨才覺得稍微安心。只不過以這樣勢均力敵、相差不多的情況，川普陣營又已經發動重新驗票和最高法院上訴，選舉結果到底什麼時候才會塵埃落定，恐怕還有得等。而全世界又再次見識到，川普現象恐怕還會繼續延燒下去。

（作者為口譯工作者）