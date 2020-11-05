台北地方法院日前裁定選任7名臨時董事代行張榮發基金會董事會職權，由於該7名臨時董事均為張榮發基金會前任董事長鍾德美所推薦人選，而鍾德美又全力支持張榮發大房長子張國華，故媒體一面倒的報導「張國華大獲全勝，將掌控整個長榮集團」。本件裁定，法院僅讓利害關係人之一方提供臨時董事遴選人選，或為無心之舉，但此偏頗作為恐對長榮經營權造成重大影響，原基金會董事張國明等6人已提起抗告，合議庭應作更妥適之處理，以維司法的公正。

長榮集團大房經營權之爭，近年來屢經媒體報導，已是眾所周知；張榮發基金會因持有長榮集團控股公司長榮國際公司股權達28.86%，想當然耳成為兩派爭奪焦點，都抱持勢在必得的決心。由於該董事會屆期改選已延宕1年有餘，依財團法人法第40條規定，當董事改選發生難產時，行政主管機關教育部可以限期改選，逾期不改選者，全體董事當然解任，教育部再依同法第47條規定，聲請法院選任臨時董事以代行董事會職權。法院選任臨時董事時，依非訟事件法第64條第2項規定，得徵詢主管機關、檢察官或角逐經營權的各方之意見。

但本件聲請卻非主管行政機關教育部，而是由理當已被解任的前董事長鍾德美所聲請，北院既然依財團法人法第47條第2項，據以為相對人之基金會選任7名臨時董事，卻未說明鍾德美為何具備聲請「適格主體」，即具「利害關係人」的地位？法院就此已有理由不備之違誤；另，鍾德美與基金會雖為不同之人格，但其既為基金會之代表人，與基金會實質上等同是同一人，又何需法院裁定？

除了聲請人的適格性疑義，法院所選任的7名臨時董事，全數來自支持張國華的鍾德美一方所推薦之人選，而未讓與聲請人角逐經營權之對立方也推薦人選，顯然未能踐行公正、公平之正當法律程序原則；依此而為之裁定結果，當然難獲另一方同意，並質疑法院淪為爭權工具。

張榮發基金會屬民間捐助之財團法人，行政主管機關本即採低密度監督，司法更應採較為寬鬆之審查標準，尤其在本件董事改選難產之情況，立法者已於財團法人法第45條第4項授權行政主管機關裁量是否改用普通決議，似尚無司法機關介入之餘地，故而，法院所為本件裁定，不無僭越教育部行政權而違反權力分立原則之虞。

法院受理非訟事件應恪遵正當法律程序原則，然而，法院是項裁定既有重大法律疑義，故而最後的結果如何？尚難定論。在本件聲請尚未作成終審裁定前，張榮發文教基金會臨時董事會的7位董事，當此社會各界矚目的經營權之爭事件，理應恪守善良管理人之責，以維聲譽。（作者為資深媒體人）