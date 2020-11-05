美國外交政策特質就是兩黨共識、有延續性，也就是不會隨總統異動而有重大改變，世界各國對美國大選也多以平常心看待，但台灣今年關切程度已超過常情，這固然代表了美國在台灣對外關係中的絕對分量，但也暴露出過度傾斜的對美外交政策使台灣承受不必要的風險與紛擾。

完全依附、配合川普政府的抗中政策符合台灣利益嗎？事實恐非如此，無論拜登或川普出線，這是民進黨政府必須嚴肅反思的議題。

過去4年，民進黨執政最驕傲的政績可能就是「台美關係空前友好」，川普為了推動全面反中政策及爭取連任，狂打「台灣牌」，台美斷交以來最高階層官員訪台、大規模出售先進武器，確實營造了台美關係大突破的氛圍，綠營自然偏好川普總統連任，視他為協助台灣對抗中共壓力與威脅的守護神。

考量川普連任聲勢疲弱，民主黨可能重新入主白宮，蔡英文總統及外交部最近開始微調台美關係基調，強調對美交流不分黨派，與民主、共和兩黨都維持良好關係，無論美國是哪一黨執政，政府都有責任全力和美國深化合作，企圖擺脫民進黨「選邊」、「押寶」的形象。

但台北高度寄望川普連任可說是公開的秘密。跨國民調機構「輿觀（YouGov）」發現，歐亞15國中，台灣是唯一川普支持度超過拜登的國家。《華盛頓郵報》更在選前爆料，蔡英文政府在涉美事務上疑偏重共和黨，以及台灣推特官方帳號分享右翼媒體《布萊巴特新聞網》的文章、轉發第一夫人梅蘭妮亞為川普助選的推文等。

更具殺傷力的是，在競選白熱化階段，傳出拜登從中國獲利的假訊息，美國主流媒體存疑，並拒絕跟進，但台灣媒體卻大幅報導這則經證明是編造出來的假新聞。

民進黨主持對美工作者都自詡是「知美派」，而拜登的國安外交團隊多是歐巴馬政府的資深官員，有很多「知台派」，充分掌握台北的情況。點滴在心頭，有朝一日，他們未來負責美國外交政策，這些都可能成為台美關係的心結或障礙。

最值得檢討的還是目前仍在發酵中的全面開放美國豬牛進口。蔡英文宣布這項爆炸性決定，除了爭取談判雙邊貿易協定（BTA），深化雙邊關係外，不無做球給川普之意。但這張昂貴的政治支票石沉大海，現在更可能陷入「寫錯抬頭」的窘境。

拜登目前以264張選舉人票領先川普的214張，都尚未達到勝選的270票門檻，由於計票可能要等到周末、甚至下周才有決定性結果，而川普不改政治強人絕不認輸的本性，已要求重新計票，提起訴訟，最後將是歹戲拖棚，政治不確定只會製造更多的對立與不安，台灣的「川粉」更是糾結，這就是當前對美路線的「壓力症候群」。

無論拜登新政府，或是川普第二任，台灣有必要盤整對美政策，台美關係雖然空前友好，但仍是「象徵高於實質」，指標性的BTA談判，乃至急就章的「台美經濟商業對話」前途未卜。另外，台海形勢空前緊張，軍事對峙攀升已成為常態，尤其令人感到不安。

工商協進會理事長林伯豐提出了台美關係未來發展軌道，應優先思考自身利益，避免當美國棋子，「可以親美，但不要仇中」；但蔡總統比較希望國人傾聽陸軍裝甲車、戰車奔馳在路上的「最安心的引擎聲」。