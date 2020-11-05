美國大選一波三折，扣人心弦。儘管川普還在做最後掙扎，但似乎大勢已去。這讓押寶川普連任的蔡英文政府十分尷尬，只能自我安慰「無論誰當選，台美友好都將持續深化」。看來，即便再次押錯候選人，民進黨仍然堅信美國是台灣抗中的最大靠山。然而，美國並不是兩岸關係的決定性力量。台灣在聯美制中的道路上走得太遠了，是時候回頭了。

的確，對中強硬，對台友好是美國朝野共識。但中美之間利益盤根錯節，難以一刀兩斷。台美關係又高度不對稱，台灣根本不是上得了檯面的玩家。因此，在中美台關係中，台灣是最被動的一方，也是最需要智慧的一方。

假如拜登入主白宮，儘管美國對華戰略競爭的大方向不會改變，但策略上應該會大幅轉向。作為資深建制派政客與歐巴馬的長期副手，拜登的對華政策大概率將回歸某種基於規則的競爭，同時對兩國衝突有所管控，而不是像川普那樣不擇手段，橫衝直撞挑戰中國的底線。據大陸學者于強解讀，拜登雖然也對台友善，但在涉台議題上更加謹慎，對內注重府會一致，對外尋求美日協商，不會如川普那般強打「台灣牌」。由此就不難理解綠色網民在得知拜登勝利在望後如喪考妣，甚至哀嚎「親中派」即將上台。

退一步講，即使川普最後時刻實現驚天大逆轉，台美關係在川普第二任期也十分接近天花板了。除非川普孤注一擲，推動台美建交，下令美軍駐台或與台灣正式結盟，否則美國的「台灣牌」差不多打到盡頭了。但美國這樣做無異於毀掉中美建交的基石，與中國徹底決裂，迫使大陸出兵台海，也迫使美國必須做出是否再次與中國兵戎相見的抉擇。看似為所欲為，實則精打細算的川普可沒有那麼傻。他不想和中國拚個魚死網破，卻把台灣拱上抗中最前線，讓兩岸中國人自相殘殺，美國人坐收漁利。更可悲的是，台灣明明被川普視為「筆尖」，民進黨卻在當「棋手」和打「美國牌」的幻想中不可自拔。

台灣朝野過度關注和押寶美國大選的結果，卻忘了或者不願意承認大陸才是決定兩岸關係乃至台灣前途命運的關鍵所在。就在美國大選的衝刺階段，中共召開了十九屆五中全會，通過了制定十四五規畫和2035年遠景目標的建議。相比民進黨當局，大陸顯然沒有被美國大選牽著鼻子走，而是保持定力，繼續走自己的路，做好自己的事。根據五中全會的文件，大陸研判自身發展仍然處於重要戰略機遇期，同時和平與發展仍然是時代主題，但機遇和挑戰都有新的發展變化，國際環境也日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加。

五中全會雖然對涉台問題著墨不多，但大陸延續了2019年年初習近平對台講話的基調，重申推進兩岸關係和平發展和祖國統一，同時宣示高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。這些都表明儘管美國近年來一直興風作浪，兩岸關係發展的主導權仍然掌握在大陸手中。不僅如此，十四五規畫還提出支援台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，支援符合條件的台資企業在大陸上市，支援福建探索海峽兩岸融合發展新路等。這些都讓對台灣予取予求的美國相形見絀。

對台灣而言，無論最終誰贏得大選，美國都不是全然可靠的。民進黨與其一條路走到黑，不如適時回擺到親美和中的路線。至少「雙十講話」中「不冒進」「不求戰」的承諾，蔡英文要說到做到。（作者為大陸大學教師）