無色覺醒》賴岳謙：大陸紀念抗美援朝！背後意義代表什麼？(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第756集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「大陸紀念抗美援朝！背後意義代表什麼？」

日前中國大陸舉行「抗美援朝」70週年的紀念活動，整場紀念大會以中國大陸領導人習近平的致詞內容為主。外界紛紛對中國大陸在美國大選敏感時期的舉動感到好奇，大會的細節也被外界詳細解讀。

在台灣被稱為韓戰，抗美援朝發生的背景，除了朝韓分裂與統一的問題外，更參雜背後其大國博弈在內。至於戰爭的開端是由誰發動的，相關爭議在歷史上仍有爭議，雙方各執一詞，仍未有定論。

回顧韓戰的起源，可以追溯到二次世界大戰結束之後，1945年日本宣布戰敗投降，朝鮮半島恢復獨立，但隨後在背後大國勢力的影響，朝鮮半島南北方各自建立政權和獨立的軍隊，北方稱「朝鮮人民軍」，南方則稱「大韓民國國軍」

時任朝鮮領導人的金日成，在前聯領導人史達林暗中支持下，一直存在著統一朝鮮半島的企圖，且雙方在建軍初期，朝鮮在軍事與經濟方面，對比南邊的韓國有巨大的領先，自然加劇了統一的意志跟決心。

韓戰開打後，朝鮮以勢如破竹的態勢，三天內拿下漢城（首爾），在美軍尚未加入戰爭之際，朝鮮人民軍僅用不到一個半月時間，便將韓國部隊逼至僅剩東南邊的釜山一帶，但隨著美軍的加入，戰局開始發生逆轉。

美國憑藉著高現代化裝備與充沛的資源，成功將戰線往北推，一度將朝鮮的部隊逼近鴨綠江一帶，甚至當時有傳聞，韓戰最高總司令麥克阿瑟將軍有意與退守台灣的國民軍隊合作，形成南北夾擊的態勢，一舉剿滅共產政權。當時毛澤東感受到美軍的威脅，便在1950年的10月19號命令彭德懷率軍進入了朝鮮半島，支援作戰。

當時中國剛經歷從國父革命成功，到軍閥割據和對日八年抗戰和國共內戰，國內情況相當嚴峻，數十年無止盡的內戰影響，中國的農業與工業發展都相當落後。但即便如此，彭德懷率領的抗美援朝部隊，於經過三波的衝擊後，將美軍硬生生的從北部推倒38度線以南，最終逼迫美國在歷史上第一次完全沒有任何優勢下簽訂停戰協定。

當時的美軍即便掌控所有的海優與空優，仍舊無法攻克大陸解放軍的部隊。而中國在經歷數十年的改革開放發展，經濟、農業甚至是軍事實力早已不可同日而語。時至今日，中國大陸大舉慶祝「抗美援朝」70週年的背後，不難看出是在向美方乃至於世界傳遞特殊訊息。

美國這四年來，不斷發起對中國大陸的貿易戰爭，企圖遏制中國大陸的發展，甚至不斷唆使歐洲盟國共同仇視中國大陸，將各種問題的責任都甩鍋給中國大陸，從不自我檢討。中國大陸自改革開放以來，一向都對美國釋放出相當龐大且正面友善的態度，但若美國政客持續與鼓吹仇中反中情緒，未來必定會衝擊美國人民的自身利益。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！