近期房地產過熱引起內閣關注，國發會主委龔明鑫也毅然接下研議編製房地產景氣對策信號的重責大任，然而幾經交涉，這項工作有可能會交給內政部，因為相關房地產統計都在內政部。

然而，如今11月初了，我們到內政部不動產資訊平台，會發現最新的住宅價格指數、房價所得比、房貸負擔率都還停留在今年第一季，今年都快結束了，而最新指標仍在第一季，令人不敢置信。這如何能反映即時的不動產景氣資訊？而這些基礎統計時間落後這麼久，反應的是一種態度，若不加以改善，未來如何編出有用的房地產景氣指標？

事實上，內政部不動產統計的問題由來已久，這已不只是統計時間落後的問題，更是統計紀律的問題，就時間落後而言，GDP也會落後，但絕不會遲至11月所能看到的仍只是第一季GDP，事實上10月底已公布第三季GDP了。房地產統計有國民所得統計這麼複雜嗎？當然沒有，早年發布房價所得比、貸款負擔率有延遲這麼久嗎？也沒有，由此可知，今日這個情況是統計紀律問題。

早年不論是房價所得比、房貸負擔率、住宅需求動向調查、不動產景氣動向調查都會依既定時間召開記者會公布，例如每年8月公布第二季數字、11月公布第三季，2月公布前一年第四季、6月公布第一季，其間或有因問卷回收等因素而晚一點發布，但總是依循一定的步調召開記者會公布，由於召開記者會讓媒體提問，甚至部會首長、副首長也親自與會，因此頗具公信力。

自2014年秋天起，內政部停止召開記者會，只將房價所得比等統計結果上網，而這個時期總算還會預告發布時間，若無法如期公布也會在「重要統計事項變更」敘明原因延後發布，令人驚訝的是近年這些房地產相關統計的發布，幾乎已成「不定期統計」，難怪到11月初，最新資料仍停留在第一季，如果連這些基礎統計都如此隨興，如此沒有紀律，內政部是否有能力編出準確、即時的房地產景氣對策信號？十分令人懷疑。

我們認為若不先整頓內政部房地產統計的紀律，奢談編製房地產景氣指標，須知指標是來體檢房地產的，如果自身的指標都這樣散漫而落後，還有什麼資格去體檢別人？因此，內政部此刻最重要的不是去體檢房地產，而是先體檢自己的不動產相關統計，我們有以下三點的建議：

第一、恢復列管房地產統計：自2000年以來不斷有政府統計公信力遭人質疑的問題發生，因此昔日主計處第三局公布《政府統計編布作業要點》要求相關政府統計發布需循預告程序辦理，一旦發布內容、公布時間異動也須上網說明，兩年前《統計法》修正通過，原本應該讓統計紀律更為嚴謹，不料房價所得比、房貸負擔率等重要統計遍尋不到發布時間，更值得注意的是，許多指標愈來愈晚發布，這由11月初所陳列的最新數據居然還是第一季即可明白，恢復列管房地產相關統計，以讓發布程序更加透明，方可改善此一問題。

第二、友善房地產統計查詢環境：不論是經濟部、主計總處、財政部或交通部，甚或國際貨幣基金（IMF）、日本統計局、美國商務部的統計查詢網都非常簡明，並且可供EXCEL下載讓使用資料者可以運算以探討數據長期趨勢，然而內政部這個不動產資訊平台雖也可以查詢，卻無法下載EXCEL運算，極不方便，相關數據也未刊載於內政部統計月報、營建統計月報，內政部應參考主計總處對統計的分類管理，速速整合統計資源，以讓不動產統計的環境友善些。

第三、精進房地產基礎統計：今天談論編製房地產景氣對策信號來呈現景氣走勢，然而這個綜合指標（composite Index）仍是綜合若干基礎的房地產統計，如果這些房地產基礎統計時間落後這麼久遠，品質又不夠好，則所編出來的綜合指標亦無甚可觀，此理甚明。即使不編綜合指標，拿這些個別統計去體檢房地產市場亦將有見樹不見林的困境，針對這些統計詳研其調查統計方式、編製過程，極有必要。

綜上，未來這個房地產景氣指標不論是由內政部來彙整，或是由國發會來主導都沒有關係，最重要的是這些基礎統計必須夠好夠快，如果不改善前述這些又慢又亂的困境，不體檢一下習以為常的統計資料嚴謹度，任誰來編都沒有用，做一些只有形式而沒有實質的工作，那是在浪費時間，虛擲預算。

最後，我們認為，內政部房地產統計這些問題非朝夕所致，身為政府統計最高主管機關的主計總處難辭其咎，兩年前《統計法》已修正通過了，主計總處也有尚方寶劍了，若對於這些問題仍坐視不理，那就是失職，「虎兕出於柙，龜玉毀於櫝中，是誰之過與？」自然是典守之人的過失了。

(工商時報)