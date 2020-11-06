沒有選票的台灣（自命）左派青年，遠距離在幫美國的極右派參選人川普，找左派政黨的做票證據。

這，就是台灣眼下的荒謬場景。

本文寫作於週五中午，此時此刻美國大選處於亞利桑那、內華達、賓州、喬治亞、北卡與阿拉斯加州結果遲遲無法底定的狀態。雖仍無法底定，但賭盤看好拜登的勝率已然遠超過川普，開票狀況也顯示拜登在喬治亞州得票率已追平，票數落後僅1000多票。賓州更僅落後0.4％，兩州都有很高機會反超川普，這一切都強而有力預言了最終的結果：拜登勝選。

無疑的，雖然嘴上不認輸，但川普極可能落選的現實，讓許多綠營支持者痛苦不已。試舉一例，曾參選民進黨主席的游盈隆先生，週三中午川普領先時臉書發文喊「天佑台灣，川普贏了」，川普落後時發文說「拜登當選是一個災難」，之後又發文「不管美國總統最後是誰，你我明天一樣早九晚五，Life goes on」，充滿濃濃自我安慰感。

游盈隆還算是科班出身的綠營知識份子，應對進退總還有基本格調。替蔡英文打勝連任戰的那批「網路功臣」可就沒這麼好看了。自稱「財經網美」的Emmy Hu胡采蘋，在週三中午川普領先時喊「川！總！統！」、「確認拜登可能真的有失智了」；同一時間，基進黨主席陳奕齊大喊「我們的黨名”State”building早就為角逐第51州做準備！」；桃園市議員王浩宇要大家「認清事實：美國總統是川普」；卡神楊蕙如喊「就跟你們說了！＃2020川普會贏！」；而全台灣最出名的高職畢業生：焦糖哥哥，則是大喊「川普海外謝票，首戰不來台灣說得過去嗎？」、「＃我川威武」。一時一片末日狂歡之勢。

上述這些人至少還是「實名制」，要為了個人言論負責，多少還有一點底線。一些匿名粉專，比方「脫北者冰狼」、「恕我無法支持」、「鬥魂喬巴」等，更是點進去讓人懷疑自己是身在台灣還是美國，為何有關美國的訊息遠比台灣新聞還多。開票日川普領先時，他們囂張跋扈，川普落後之後如喪考妣。現在更是以十萬火急的效率，遠距離在幫美國的極右派參選人川普，找民主黨做票的「鐵證」。除此之外，更是勇於出征AIT、事實查核中心、紐約時報的FB，悲憤又癲狂。

看到這裡，你可能會說，這些都只是老百姓之言，游盈隆也離開民進黨了，民進黨政府沒有押寶…..云云，真的嗎？風傳媒都已報導開票日當日的民進黨中常會「川普似有望守住白宮民進黨內部振奮」，事後民進黨或總統府都未出來反駁該報導，顯見週三中午的民進黨高層（包含蔡英文在內）的內心想法，與上述那些老百姓之言，恐不過是半斤八兩。

可以想見，綠營從廟堂高官到老百姓網友，都還抱著最後一絲川普連任的希望。假若最後遂了他們的意，川普奇蹟連任，那自是如同上了天堂一般歡喜。但人總不能靠奇蹟吃飯，川普連任可能性已微乎其微，最終極可能還是拜登當選。等拜登當選，就算當下不再崩潰一次，等拜登開始客客氣氣與習近平交往之後，這些人遲早也要「火山爆發」，大罵特罵拜登。（不過民進黨政府不敢，他們可能只敢在立院二樓旁聽席作圖罵拜登，給側翼發圖吧，就與他們前幾天被抓包的事情一樣）。

因美國而瀕臨崩潰的台灣知識份子，筆者估計恐至少有幾十萬位。雖然有點不起他們的醜態，但他們畢竟也是台灣民主的一份子，扣除掉少數拿錢的網軍無藥可救外，總還是希望他們能理性一點。在這邊想與他們喊話，請切記—

每一個讓人感受到高壓的時間點，其實都是對我們心的訓練。我們能否在焦慮難過的同時，反躬自省一下：「我為何會落入這個境地」，是決定我們能否進步的關鍵。

如果不是川普來了你們就跟著他一起「瘋」，把川普當成世界唯一正義的大國領袖，甚至期待他成為摩西分紅海，帶猶太人出埃及的正義角色，那現在他可能落選，又有啥好這麼在乎的？就是因為太投機、太入戲，現在才這麼崩潰啊！

美國本就是民主國家，川普哪怕連任成功，都只能當八年，時間到了即使共和黨繼續當總統，白宮也很可能回去建制派手中，屆時人亡政息，是有必然性的。台灣最多也只能把川普當選當成撿到的，能發展多少關係就發展，但也別與中國大陸撕破臉，畢竟你距離它不到100公里，哪天美國改變態度，不再像川普那樣（表面上）全力相挺，怎麼辦？（想想同為共和黨的小布希總統，當年怎樣咒罵阿扁的？）

世界是現實殘酷的，台灣極可能為了這幾年與川普完全走一起的作為，付出一定的代價，但也不致於亡國，總還能再重來。然而，能重來的前提是要體認，美國既非台灣的聖誕老公公，更不是媽祖娘娘；美國民眾投票時更不會優先考慮台灣的死活。一切靠自己，努力緩和兩岸關係，才是台灣正路。臺灣與美國當然要搞好關係，但挺某一個候選人，挺得這麼醜態畢露，省省吧。

當然，從自稱財經網美的胡采蘋，還在自我安慰大喊「我是覺得川總統就算最後連任不成搬出白宮，應該也會天天寫推特罵拜爺爺，變成全美最受歡迎的拜黑，成為超級網紅享受人群歡呼，罵到拜爺爺下台為止。我感覺民主黨的黨運相當堪憂啊～。」、「#我川脾氣就是爆」，然後卡神楊蕙如在喊她憂鬱症，這兩件事看來，這批人還是不可能改的。

（作者為網路媒體工作者）