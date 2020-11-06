中國大陸6日在北京舉行「兩岸領導人歷史性會晤五周年座談會」，中共涉台高層藉此場合對兩岸關係發言表態，在美國即將選出新總統之際，此舉也牽動台海局勢的敏感神經。

這是中共官方首度以「馬習會」周年名義舉行紀念活動，企圖以此喚起國人對於「九二共識」的記憶，也是在近期共機擾台不斷，卻發現武嚇效用不大之後，再以宣傳活動重新開始。

此次活動除了「逢五逢十」紀念慣例的必然性之外，還有偶然性的因素。偶然性因素在於目前恰好是美國總統選舉已有了初步結果，可判斷川普有極大機率可能敗選。雖然蔡總統堅持我方的「善意與承諾」始終存在，但更要求北京的「民主、對等」，兩岸才有「對話協商」的可能。但面對拜登上台後，中美的交往政策可能有新發展，更有利於中共現在更精準地宣示馬習會的精神及意義。

對中共而言，馬習會的硬道理，是兩岸領導人一同宣示了必須堅持以一個中國為核心內涵的「九二共識」，只要中華民國當局承認並堅持九二共識，兩岸什麼問題都可以談。因此，大陸國台辦主任劉結一在上述研討會上「軟訴求」地強調，九二共識關乎兩岸關係發展走向，要始終堅持體現一個中國原則，是兩岸關係和平發展的政治基礎。

進一步來說，透過彰顯馬習會的時代意義，更可以批判民進黨的「一邊倒」的對美政策。因此，海協會長張志軍重炮批判民進黨勾連外部勢力，破壞兩岸交流，製造兩岸對立，致使兩岸關係動盪不安。

深入觀察，作為可預期的系列活動「開場戲」，也是呼應十九屆五中全會《建議》中的涉台內容，進行權威性的詮釋，尤其是傳遞推動國家統一方式的宣示。也就是在實現國家統一之前，仍然是以和平方式推進兩岸關係的發展，但首要是必須高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

從時空背景來看，今年雖然有海峽論壇的齟齬，但大陸紀念馬習會五周年是在國民黨失去政權後所舉辦，追求兩岸和平發展進而和平統一仍是當前中共的對台政策，不難看出，中共仍不忘國民黨這個老朋友。然而，目前兩岸關係走向敵對與對抗，加上美國總統將換屆，在相當程度上主導了兩岸關係態勢的發展。因此，中共刻意先在較為「非正式」的座談會釋放談話訊息，值得台灣朝野關注。

具體來說，此刻北京高調紀念馬習會，在對台工作上，仍是統戰歸口，在一個中國原則下，什麼都是可能的；在對內宣傳上，主要是拆除台灣問題於內政上的壓力，不斷提醒大陸人民，和平統一仍然勝利在望，武統別來添亂。

（作者為台北海洋科技大學副教授）