當宣布開放萊豬進口時，蔡總統向國人辯稱是因為「時空環境的改變」。同理，民主黨的拜登目前在美國總統大選的選舉人票暫居領先，極可能勝選，屆時整個國際政治氛圍將丕變，拜登可望修正現行對抗中共的基調，蔡政府是不是也該因時制宜了？

繼上周六召開國安高層會議後，蔡總統又在臉書表示，「支持台灣是美國主流民意和跨黨派共識」，會繼續「促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化」，要國人無須過於憂慮。但她這番話只說對了一半。美台確實有共同的利益與價值，但國人更希望所有美國對台友好政策能化為實質行動，進而有效提升中華民國的國際地位與活動空間。然而，美國支持台灣不等於美國願意與中共撕破臉，更不是無條件支持蔡政府抗中，民進黨應該已從近期美國「前吹捧、後掣肘」的作法，領悟其台海政策底線了吧！

由於新冠疫情因素，中共已是國際社會的公敵，也成了川普競選連任的打擊目標。然而，縱使川普再怎麼強硬，就是不會碰觸「兩岸一中」的紅線，更不可能無條件地支持台灣的法理獨立。以此推論，與大陸領導人習近平有私交的拜登若當選，雖不至於立刻改變川普的抗中政策，但一定會以溫和手法尋求與北京的和解，重回歐巴馬時代的「鬥而不破」策略，除了降低彼此敵意外，更希望把中國大陸引導回國際政治體系，讓兩大強權能回歸正軌，共同合作對抗新冠病毒及解決其他全球重大議題。

此外，隨著新國際變局的到來，兩岸關係也到了該調整的關鍵時刻。剛結束的中共五中全會重申兩岸和平統一基調，很明顯就是要緩和先前的兩岸緊張態勢，也是向蔡政府釋出善意。換言之，中共對民進黨不願接受「九二共識」有諸多埋怨，但更不滿其「聯美抗中」的仇中路線。若蔡政府願修正，兩岸關係短期內至少不會成為美陸對抗的焦點。

大多數國人拒絕接受「一國兩制」，但這絕不是蔡政府迴避兩岸定位的理由，更不能依靠美對台的安全承諾而堅持兩岸對峙。美方重視台灣的安全、反對以武力解決台海歧見，但不會介入兩岸中國人的協商。蔡政府持續以戰爭邊緣策略炒作反中激情，固有利於其炒作輿論，卻為台灣帶來高風險。現在美國新總統極可能改弦更張，以溫和可預測的對中路線取代川普的正面衝撞，屆時台灣的重要性勢必降低。面對如此的時空環境改變，蔡政府應該掌握時機轉舵，為兩岸僵局尋找新解方。一日不解決兩岸問題，台灣就永無寧日。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）