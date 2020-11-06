大陸6日舉辦「馬習會」五周年研討會，陸委會稱是「統戰」，馬英九基金會也要辦研討會，綠營攻訐馬英九企圖競選國民黨主席，舉行二次馬習會。民進黨陰謀論的思維一日不改，就一日不可能正常執政，國家運作就不會正常。

陸委會稱大陸舉辦馬習會紀念研討會是「統戰」，不能說錯，但沒有什麼意義，大陸對台所有政策都可以說是「統戰」，這句話說了等於沒說。陸委會該做的是，弄清楚大陸為何突然高調紀念馬習會，事出必有因，精準掌握對方訊號，做出適當回應，才是智慧決策模式。

2016年後大陸對國民黨不再抱希望，反而期盼與民進黨發展新關係。大陸雖未接受蔡總統交出的試卷，卻也沒有打回票，甚至一度不再強調九二共識，就是希望在九二歷史事實上與民進黨發展出新共識。

蔡總統第一任期，大陸對她始終保持禮貌，官媒未出現任何攻訐之詞，但2019年總統大選期間，蔡總統片面把「九二共識」和「一國兩制台灣方案」相連結，做為選戰標靶火力全開，大陸才開始重新評價蔡總統。2020年民進黨政府全面倒向川普政府，成為美國「反中」最前線，大陸從官方到智庫學者、網路庶民罵聲連連，兩岸關係開始失控。

正如王金平所說，九二共識的朦朧美已經消失了，馬習會是另一個可以處理好兩岸關係的朦朧美，重新定義馬習會，在馬習會基礎上舉行「蔡習會」，或許是蔡總統可以考慮的選擇。