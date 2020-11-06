美國總統大選時隔多日結果仍在僵持。挑戰者拜登沒有如民調預期大勝，或許是僵局難解的原因之一。雖然拜登可能得到美國史上最多的普選票，然而現任總統川普在主流媒體的多方不認可之下，仍得到超過上屆選舉的近7000萬普選票。

當然，大選最終結果是由各州選舉人票的加總決定勝負，與普選票無關。然而，選前民調預測拜登領先7%甚至雙位數百分點的絕對優勢，顯然並非事實。日後各種法律爭訟一旦塵埃落定，人們必定重新掀起對「布萊德利效應」（Bradley effect）的討論。

布萊德利是非裔美國人，曾經長達20年擔任洛杉磯市長。他曾在挑戰加州州長選舉前的民調取得領先，然而最終卻功敗垂成。美國學界認為，這種現象主要是因為部分白人選民在接受民調時，基於政治正確立場，不願對自己的「政治不正確」誠實表態，怕被貼上種族歧視的標籤。同理，此次大選在美國多數主流媒體不認可現任川普總統的背景下，有多少支持川普的受訪選民在民調中隱瞞自己的偏好，頗為值得深究。

美國主流媒體偏好拜登的例子很多，例如「冷處理」川普政績，放大川普防疫不力的弱點。又如在眾多「我所認識的川普」書籍中，獨鍾報導批評川普的書，包括《烈火與怒火》（Fire and Fury）、《恐懼》（Fear）、《警告》（A Warning）、《永不滿足》（Too Much and Not Enough）、《憤怒》（Rage），其中充滿各種腥羶色的爆料，讓川普形象大傷。

然而，主流媒體對《你被錄取了：民粹總統不為人知的成功與失敗》（You’re Hired: Untold Successes and Failures of a Populist President）卻幾乎不聞不問。該書作者是曾任白宮「經濟顧問委員會」（CEA）主席的芝加哥大學經濟學教授穆利根（Casey Mulligan）。

穆利根教授遵循自己專業規劃，只在自己休長假的一年到白宮擔任CEA主席一職。然而他的近身觀察，卻大改他從媒體所接收到對川普總統的形象。主流媒體看到的川普既民粹、又是種族主義、廢話連篇、吊兒郎當的笨蛋和瘋子。然而他看到的卻是工作效率高、目標明確、當機立斷、有完成任務使命感的領導人。

《你被錄取了》多達200餘頁，穆利根在書中從專業的經濟事務及經濟管制領域提供了諸多例證，傳達出罕為人知的川普形象。例如以放鬆管制措施逼藥廠不得不降價，又如藉由提高移民門檻以減少移民人數，在在都顯示川普利用經濟學邏輯果斷決策的風格。

穆利根在書裡第四章談到美國麻醉藥濫用（Opioid Epidemic），問題之嚴重可以用「疫情」來形容，也直接或間接導致美國近年人均壽命不增反減。他認為川普總統處理手法乾淨俐落，直指問題起源來自聯邦政府補貼。原因是1990年代以來聯邦政府擴大醫療保險對類鴉片止痛藥的補貼，大幅降低了這些易上癮藥物的成本，加速相關藥物的流通，從而導致其濫用情形惡化。

類似的經濟規則也適用於政府對大學的學費補貼。穆利根教授驚艷川普總統的洞察力，認為美國大學學費增幅驚人的根源來自政府。原來學費補貼使學生支出小於其所能負擔的水平，而大學校方知道這種「消費者剩餘」，因此不如提高學費來奪取之。結果是政府補貼愈多，學校更傾向提高學費，令補貼的受益完全歸於校方所有。

川普並非美國華府民主、共和兩黨的傳統政治人物，他的行事風格與經濟決策不免挑戰傳統盤根錯節的政商關係，但也讓期待體制改變、生活改善的底層人民產生一線希望。因此，他的普選票增加，反映了主流民調所無法發掘的沉默聲音。然而，畢竟川普的民粹式言論團結美國人心的能量有限。與中國大陸貿易戰的結果也不討好，反而讓貿易條件惡化，無助改善底層人們的生活處境。

對這位有功有過的川普總統，未來幾天可謂步步關鍵。在美國主流媒體暗示拜登獲勝的氣氛下，川普式民粹會反撲？還是走到了最後的黃昏？世人都在注目。

（作者為香港中文大學金融系副教授）