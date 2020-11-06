大陸召開五中全會通過「十四五計劃」，其中包含到2035年的遠景目標；未來15年，大陸將要達成「人均GDP達中等發達國家水準」、中產階級人數倍增，如果這些目標可以達成，15年後的大陸很可能超越美國，成為全球最大經濟體。台灣在蔡政府反中大內宣的影響下，甚至包括官員在內的許多人，對大陸經濟情況處於無知狀態，從而影響到對雙方實力與應採取政策的正確判斷能力。

台灣許多人對大陸各種數據無知，對民眾實際生活不了解，以為台灣在經濟建設、國民所得、生活水準上仍然遠遠領先大陸。今年初大陸爆發新冠疫情，美國發動貿易戰、科技戰，多個國家加入對大陸的圍堵、抵制，許多人以為大陸經濟即將崩盤、中共政權很快就會垮台。這種印象既缺乏事實支持，更無數據為證，真實的情況可能正好相反。

大陸經濟已從新冠肺炎疫情中復元，第2季GDP就回到3.2%的正成長，第3季更提高到4.9%。相形之下，歐美國家仍因疫情反覆不定而持續衰退中，大陸成為今年唯一實現GDP正成長的主要經濟體。影響所及，大陸再次成為全球經濟的引擎。

大陸不再被視為窮國

大陸的需求創造各國出口動能，再度成為各國出口主要目的地，第2季運往大陸的出口額占全球總出口比重上升至逾11%的歷史新高。作為美國最親密盟友、五眼聯盟之一的澳洲，對大陸的出口依賴度上升到41%的新高，大陸在第2季就取代美國，成為德國最大的出口國；日本企業近來紛紛拉高財務預測，原因是大陸經濟復甦拉動；至於台灣，不論反中口號喊多大聲，現實就是對大陸的出口依賴度超越46%。就事實而言，是世界各國與大陸的經貿關係更為密切了。

不僅於此，作為「事主」的美國，雖然川普總統再三說要「中美脫鉤」、要美企離開大陸，但響應者幾稀，甚至如特斯拉等指標美企還增加對大陸的投資；更因大陸開放金融業，華爾街的大咖紛紛搶進，中美金融業反而拉得更緊，外資購買大陸國債成長2成。貿易戰打3年，美國貿易逆差依舊如故，近月對大陸的逆差反而又飆升；圍堵華為帶動的科技戰，在美國半導體業損失已高達1700億美元（全球半導體協會的估計數字），再難繼續承受的情況下，也逐一放寬禁令。

更值得注意的是，受到新冠疫情衝擊，美國今年陷入經濟衰退，大陸則維持成長，因此中美經濟規模的差距可望縮小到25%左右；明年雖然外界預測美國可望反彈成長4～5%，但大陸則預測可成長8%以上，只要未來大陸平均每年的成長率可保持高於美國2.5個百分點左右，15年後大陸就可望超越美國成為全球第一大經濟體。

也許有人覺得大陸即使成為全球最大經濟體，原因是人口眾多，但平均所得還是偏低的「窮國」。這話只對一小部分，大陸如能成為第一大經濟體，主因當然是有14億多人，遠遠壓過美國的3億多人，但所謂經濟規模原本就是「比量體」大小。不過，大陸絕對不能被視為窮國，台灣覺青如有此看法，只能說是無知的結果。

依照世界銀行的定義，平均每人國民所得低於1026美元為低收入國家，高於12535美元是高收入國家，這個區間內的都是中等收入國家（再分為中等偏上、偏下）；大陸去年平均國民所得已超越1萬美元門檻，達10262美元，預估2023年左右即可達高收入國家之列。

帶偏見做出錯誤決策

再者，大陸地大人眾，沿海、沿江、內地的發展與所得是有差異，其實，去年大陸就已有14個城市的平均每人國民所得超過2萬美元，涵蓋的人口超過1億多，其中深圳、無錫的平均每人國民所得已超過台灣，人口超過千萬的深圳達29000多美元，已接近南韓、更高於台灣的25000多美元。下次台灣的覺青再要把大陸視為貧窮落後之國時，可以先想想這些數據吧。

每個經濟體都有本身的問題與風險，大陸當然也有，未來仍將接受各種挑戰與威脅，不可能一帆風順。台灣生存之道應是認真觀察現狀、接受客觀事實、理性判斷未來，而不是一廂情願認為自己是世界的核心，順我者昌、逆我者亡。直白地說，不能對大陸發展與進步的現狀無視又無知，認為大陸依然貧困落後。覺青無知也罷，政府決策官員若一樣無知，只執著於偏見與錯誤的資訊，必然做出錯誤的決策貽誤國家。