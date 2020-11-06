美國總統是全世界最有權力的人，所以美國大選牽動各國的神經，尤其本次選舉不僅關乎美國政策的走向，也決定未來全球化的命運，更影響台灣的安危。雖然台灣「川粉」的比例高，但拜登若能勝選，對台灣其實是好消息。

依國際民調顯示，台灣可說是歐亞國家或地區中最支持川普連任的，連蔡政府都被外媒報導對共和黨、民主黨「大小眼」，因而引發民主黨人士及拜登陣營的不滿。台灣挺川普的主因是他對中共的強硬態度，並給予我國不少超過以往美國政府慣例的待遇，符合民進黨政府執政的利益。然而相較川普的不確定性，拜登的穩定性其實對台灣更有利。

首先，川普是一位典型的生意人，在首場總統辯論會上，他無視加州野火的延燒，大加讚揚他的環保政策為企業帶來的利益，毫不掩飾對企業主的支持。假設他連任成功，為了川普集團的永續經營，在他最後的任期內，他明裡暗裡可能會做出有利自家企業的動作，屆時大陸市場仍是川普企業割捨不掉的利益，川普不可能為了台灣持續抗中。

其次，雖然川普競選以來一直攻擊北京，甚至在美國成為新冠疫情超重災區之際，仍派國務卿蓬佩奧四處結盟圍堵大陸，儼然一副反共的急先鋒。問題是，川普自稱與北韓領導人金正恩關係良好，也積極拉攏越南共產政府，不忘爭取川普大樓在古巴興建，甚至羨慕委內瑞拉總統馬杜羅的無上權力，這種錯亂的外交政策證明他的反中行為如他先前主持的實境秀節目一般，噱頭大於實際，否則他應當設法與台灣建交，不是更能落實反共政策？

最後，近日美國新冠疫情每日確診人數頻創新高。史丹福大學調查指出，川普堅持傳統的造勢活動，受害者恐逾萬人。試問，一位不關懷自己子民的總統，會移情去關心他國的人民嗎？

川普不僅口無遮攔，甚至說謊紀錄罄竹難書，日前還遭電視台切斷直播演說，因為他對選舉的指控幾乎都是假的。這樣的人品，台灣怎能輕易相信他的對台政策或承諾呢？

拜登是傳統型的政治人物，他的政策可望遵循美國傳統外交利益，對台灣的政策反而是更可以預測的。民進黨政府在與美國兩黨打交道時，最自保的方式是在等距間左右小幅移動。之前蔡政府對川普政府的一面倒，若遭到川普出賣，風險將非常高。拜登若勝出，即使蔡政府必須髮夾彎，但相信拜登穩健的外交政策對台灣安全的威脅性應該比川普小。

（作者為致理科技大學副教授）