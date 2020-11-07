川普窮盡手段拖延大選投票流程，但大勢底定，他未能通過選票的檢驗。川普功敗垂成，在對外關係上，象徵了對中政策的失敗。民進黨政府過去4年一味服膺美國，換來象徵性的「台美關係空前友好」口號，實質成果乏善可陳；卻造成兩岸關係惡化，台海劍拔弩張，和平現狀岌岌可危。白宮易主美中台三邊關係將重新建構，民進黨政府如不能亡羊補牢，將是台灣人民的悲哀。

世界各國多認為民主黨拜登贏得選舉有利世局發展，唯獨台灣顯得糾結，特別是綠營「川粉」高度關切如拜登當選，美國將修正中國政策，對台灣不利。凸顯了台灣長期依附在美國庇護之下，但又處處受到美中強權競爭牽制的心理矛盾現象，民進黨4年來的外交更喪失了獨立自主之精神，無法精確掌握美國政情發展，反中、仇中意識型態更駕淩了國家安全及人民利益。

美國將修正中國政策

客觀分析「後川普時期」的美中台三邊關係，拜登明年元月就職，承襲的是一個仍籠罩在新冠肺炎威脅下，而且「地理、意識形態、經濟」分裂的國度，如無法有效處理大流行疫情，脫離經濟困境，凝聚國內共識，衰退的美國無法恢復世界領導地位，重建以民主價值及規範為基礎的世界秩序，更難以成功對抗、嚇阻崛起的中國。

美中關係將持續主宰美國對外關係，成為未來世局的主軸，川普遺留下美中「戰略競爭」格局短期內不會改變。但拜登強調，願意在符合美國利益的領域與中國合作，包括公共衛生、氣候變遷、核子擴散等，打開合作之窗，可望為美中關係良性發展創造良好機會。

兩大強權對抗層面，拜登政府反對「新冷戰」及美中「全面脫鉤」的戰略構想，認為印太地區兩大強權「共存」並非不可能，與川普的「零和賽局」完全不同，但為了達成共存目標，拜登主張美國必須維持充分、可信的嚇阻能力，同時要展現嚇阻決心。

至於最敏感及大家最關切的台灣問題，拜登顧問團隊支持回歸傳統「一中」政策，維持「戰略模糊」，避免片面改變現狀的默契仍是維持兩岸關係和平穩定的最佳途徑。他們甚至認為，台灣是美中關係歷史上不為人知的成功故事，在美中採取靈活、細膩安排下，台灣得以在模糊空間中成長、繁榮、民主化，甚可作為美中處理其他挑戰的典範。

拜登政府對台灣問題的立場基本上回到歐巴馬政府時期，恢復美國在兩岸關係中的「穩定者」角色，與川普可說是分道揚鑣，卻也形成台灣面對新局的最大挑戰。過去4年，民進黨政府基於反中心態及台獨意識形態，甘為美國抗中的馬前卒，並希望借助美國之力能脫離中共統一壓力，結果不但未能達到目標，反而造成台海軍事對峙高升，逼近戰爭邊緣，現在美國改弦易轍，令台灣方向頓失，不知何去何從。

在這次選舉中可以很明顯看出，中共對川普可謂深痛惡絕，認為川普百般醜化、挑釁、壓制中共，將美國新冠肺炎疫情失控全部甩鍋中共，而美台聯手抗中更是侵犯了中共的核心利益，導致三邊關係出現結構性的變化。中共方面認為，他們這次成功挺過了川普的反中行動，也代表美國力量逐漸弱化，川普下台符合中共的期望，也使中共信心倍增，形成另一個令台灣不利的因素。

為新局面創造新契機

民進黨政府到晚期才意識到美國選舉可能的衝擊，蔡英文總統近日連續發表公開談話，無論選舉結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨之關係。但宣示性談話無法化解台灣的處境艱難，特別是民進黨過度選邊、押寶川普已成為台灣與新政府溝通、發展關係的障礙。

拜登承諾要深化與台灣的關係，但民進黨政府過度依賴共和黨保守派，對美台關係及兩岸關係的傷害已經造成，蔡總統應負責任檢討過去4年的錯誤，並勇敢改變聯美抗中、遠中策略，回到親美，不仇中路線。台海緊張情勢在拜登政府上台，美中關係可望較為穩定前提下，應可降低。兩岸應掌握機遇，先從降低敵意、避免軍事衝突做起，梳理出模糊或清晰地帶，再尋求恢復對話機制及合作機會，兩岸領導人最近都拋出兩岸和平發展的橄欖枝，希望能為新局面創造新契機。