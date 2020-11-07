備受關注的美國大選終於要落下帷幕，雖然選舉結果尚未最終確定，但從趨勢上看拜登的領先優勢已不可逆轉。這一結果似乎並不令人意外，但執政的民進黨依然沒有做出充分的準備，所謂的多套劇本因應，看起來更像是為了安定民心所做的政治宣傳，有所謂的涉外人士對外聲稱民進黨與民主黨的關係素來緊密，更羅列駐美代表蕭美琴與民主黨籍重量級外交官員的良好關係，這一做法似乎也沒有達到解惑的目的，反倒有「此地無銀三百兩」的感覺，更加證明手中沒有多少真材實料。

民進黨的倉皇應對並不是沒有原因的，正所謂春江水暖鴨先知，身處中美衝突一線的台灣，其實最能感知到自己在大國競逐格局中的邊緣化危機，現在民進黨沒有多少著力點可以實質推動台美關係，並不是因為雙方沒有意願，而純粹是因為美國已經自顧不暇。事實上，雖然許多台灣人很挺川普，但未來的拜登政府實在沒有理由不繼續利用台灣這一現成的籌碼，台灣大可不必杞人憂天。

真正的問題在於，美國現在深陷內部撕裂之中，正在消耗其對外政策的動能。這次選舉的過程讓很多人大跌眼鏡，原本預計拜登可以輕鬆獲勝，結果卻發現外界遠遠低估了美國社會的保守程度，狂熱的川普支持者並沒有因為過去4年的混亂而失去投票熱情，相反，在佛羅里達的西班牙裔選區，拜登的得票率甚至不如上屆，而在艾奧瓦和俄亥俄，川普的支持者群體反而有擴大趨勢，許多搖擺州的民調原本顯示拜登更有優勢，投票結果卻表明，川普才是笑到最後的人。只能說這次民主黨的選舉策略比較得當，他們訴諸反川群體，極力催促投票，終於讓拜登成為最近120年來得票最高的候選人，這才讓狂熱的川粉無法繼續創造紅色奇蹟，當然，民主黨人自認為會出現的藍色政治浪潮也沒有出現。

愈發嚴重的內部撕裂，注定要成為拜登政府必須要面對的重大難題，所以拜登無論是在選前還是選後，都不斷強調自己要做全體美國人的總統，並呼籲支持者不要將川普支持者視為敵人。但這又談何容易？兩造的對抗不僅難以消弭，反而進一步上升到政治層面，愈來愈多共和黨的政客熟悉了新型政治運作套路，開始利用民粹情緒鞏固自己的政治地位，而反映到後續的國會政治生活中，可以預想到就是對拜登政府的各種掣肘，這次大選，民主黨依然無法贏得參議院的多數席次。

當然，這並不是說美國的內耗會導致其對台政策的混亂，恰恰相反，對台友善確實是美國朝野兩黨的共識，這不是因為民進黨多麼善於經營，而是美國自身利益和價值使然。但另一方面，美國在內政層面的激烈內訌，會迫使拜登政府耗費更多精力，而且需要在外交事務上尋找平衡點，這也就意味著新政府不能在國際事務上廣設戰場，更多的妥協將成為主流。在這種情況下，蔡政府就很難期待拜登政府會如川普那樣不斷出招，拜登政府會更傾向於危機管控。而在大陸這一方看來，未來對台兩手準備會繼續全力以赴，拜登政府對此恐怕也是心有餘而力不足，最終也只能是在妥協中接受大陸掌控後續的兩岸關係發展進程。