本屆美國總統大選雖說是選得烏煙瘴氣，卻是正逢「馬習會」的5周年。毫無疑問，過去5年的兩岸關係只能以「每況愈下」來形容。當然，兩岸關係的「每況愈下」和川普政府的政策有密不可分的關係。

中國大陸大概是對過去5年的美國、大陸和台灣的三角關係，以及台灣內部的政治走向和未來可能發展的方向，產生高度的憂慮。所以才會趁著這次「馬習會」5周年的時機，由中共對台政策的二把手汪洋出面講話。

很清楚的是，北京此舉意在美國大選結果未決之前，所有美方相關政策人士未到位之前，搶先為兩岸議題定性定位，甚至是造成某種形式的既成事實。或者說，北京已經在檢討過去5年的相關形勢之後，已為其兩岸政策思維提出了新的看法。以這種態度來看待汪洋的講話，才不致發生認知與定位上錯誤。

當然，北京的緊迫感，還有相當一部分來自習近平的連任壓力。一個很簡單的問題，習近平要拿什麼兩岸圖像去面對他的連任需求？簡言之，北京在思考兩岸問題時，是放在一個全局性思考的架構下，而不是只從台灣的自我思維看兩岸。

從這個角度來看，陸委會發言人邱垂正對「馬習會」的評論與思維架構，基本上是只能低頭看自己的腳，完全被「包圍」在汪洋提出架構思維的背景中，這樣子的兩岸對抗形勢，令人憂心。至於行政院長蘇貞昌那種膝蓋反射式「大可不必相互唱和、大聲嚷嚷」的說法，真的是只能去拿掃帚了。

至於馬英九前總統本人在「馬習會」5周年的講話中，對蔡英文總統回到「原汁原味的九二共識」的建議，還不如看作是吃蔡英文的豆腐。很簡單，在九二共識議題上，蔡政府早已完全沒有回頭的空間，不論是在民進黨內部，或者在與國民黨的鬥爭上，他都不可能重拾九二共識的老哏，更何況還有北京對整體蔡政府的不信任問題。就算5年前蔡英文已說願意回到憲法和《兩岸人民關係條例》的架構下處理兩岸議題，老共還是要再發一次考卷。加上這4年多來川普和蔡英文聯手對大陸打出的台灣牌，兩岸要回到九二共識的原點上，可能性已微乎其微。

兩岸問題自1949年中華民國遷台以來，就擺脫不了美國的影子，甚至就連當年馬習會，也是在美國默許的範圍內，由馬政府為後來的蔡政府所留下一個「現狀」的定義。然而這個「現狀」的定義，後來因為川普政府上台而成昨日黃花，但獨沽一味押寶川普的蔡政府，是否思考過，一旦拜登上台，蔡政府的兩岸政策是否反而成為拜登政府改善與中共關係的障礙？這才是蔡政府要深刻思考的，也可能是兩岸關係轉圜的關鍵。

（作者為資深媒體人）