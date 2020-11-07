10月30日我在《中國時報》發表〈美國給全球上了一課〉一文，今天來個續篇，這堂課的結論應該是：「民主是個奢侈品」。

先談三個基本認知：認知一：就理論而言，民主是個好東西。大家共同關心的事，由大家通過民主的程序來共同決定，當然很好；但認知二：就現實而言，卻很殘酷。因為民主政治必須有相當嚴格的條件配套，缺乏這些條件，民主就會荒腔走板。所以一個國家不是不能搞民主，而是必須依國情，並在摸索前進中不斷優化這些條件；認知三：運作民主政治不可或缺的條件至少有三：法治文化、公民素質、政治專業。這些條件一個比一個難，要同時具備，難上加難，所以我說「民主是個奢侈品」。

不妨以美國為例。先論法治文化，包含兩層含意：一是法治水平，這方面美國基本具備，且比一般國家為優；二是對法的遵守與尊重，這方面美國雖也優於一般國家，但還遠遠不夠，否則就不致於出現領導人一上台，對內可以推翻前朝政策，對內可以肆意毀諾、退群、撕約，而未聞美國朝野對他進行有效制約。

其次，這樣反智、狂妄、霸道的領導人，竟然可以在號稱全球最成熟的民主國家中被選舉出來，再看到在造勢大會上，一眾狂熱選民的激情與民粹，就足以判斷美國的公民水準離高質成熟民主的水平，差距不小。2016年瑞士舉行一項公投，「同不同意政府挪用財政來補助每一個國民」，議案被瑞士公民以四分之三的比例否決。這樣的公民素質或有條件來搞民主。

第三個條件更難，就是「政治專業」，也即是說，政治是一種專業，不是任何人，單憑討好的長相、如簧的口才、煽情的本事就能夠當選的。

上世紀美國曾自詡其體制為世界最優，並把所謂的美式民主推崇到了「普世價值」的高度，還通過各種軟硬手段蠱惑一眾國家追隨學習。一時間，全球也瀰漫了一股所謂「華盛頓共識」的風潮。全球有足夠政治智慧不隨波逐流者寥寥可數，新加坡是其中之一。

李光耀1992年訪問香港，在香港大學演講當著港督彭定康的面說：「我從不相信民主會帶來進步」，他接著說，「因為民主只會帶來退步」，李光耀舉了從亞洲、非洲到拉丁美洲一連串失敗的例子，最後說，「我年復一年看到這種情況發生。」李光耀若仍在世，他或許又看到了一個最新的例子。

新加坡與中國之所以堅持「一黨執政」，通過這樣的政治進程，一方面通過黨內民主，優化黨的體質，二方面循序漸進，以法治國建立法治文化，以全民教育提升公民素質，並以極嚴格的標準與要求，甄選黨員與官員，並加以培訓、淘汰、提拔，應該是一種比較務實的模式。

這也讓我想起孫中山在《建國大綱》中所建議的軍政、訓政、憲政之國家建設三階段。民主是個奢侈品，絕不可一蹴而就。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）