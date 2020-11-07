「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）是川普總統響徹雲霄的口號，然而2020總統大選這場戰役，會讓美國再次偉大嗎？

一個國家領土廣大，人口眾多，固然是大國，但大國未必是善國。國家之善惡取決於一國的立國精神、領導人的風範、國家的典章制度與民風文物等要素。人類歷史上多的是 Big but Bad 的雙B國家，但也出現不少Good and Great 良善且偉大的雙G國家。

美國於二次大戰後，以戰勝國之姿逐漸奠定其世界領導的地位，舉凡人權、法治、民主、自由與公平正義等普世價值皆需領先群倫，加上強盛的經濟和軍事實力，一旦其他國家有挑戰其「美國第一」（America First）的潛力時，立即迎頭痛擊，所謂「修昔底德陷阱」。過去的蘇聯，現在的中國，就是美國的競爭／敵對勢力。2020年初開始肆虐的新冠肺炎，美國高達970萬人確診，更有23.5萬無辜生命被病毒剝奪，因而舉國上下掀起反中排華的情緒。

總統大選於11月3日投開票，但選舉結果仍未揭曉，兩黨候選人的得票率又甚接近，雙方支持者情緒激憤，多處地方出現暴亂，有識之士擔心United States of America 恐怕成為Divided States of America。

走過台灣買票與作票惡習的人，很容易看出美國選舉制度，尤其投開票程序的闕失，是造成此次選舉糾紛的根源。縱整概述如下：

一、美國是由50州組成的聯邦共和國，總統得票以州為單位，各州依州選民投票數決定支持一位候選人，再於12月24日由選舉人團依照各該州選民投票結果再投一次票，就算兩黨候選人在該州輸贏相近，但「贏者全拿」。因美國係「聯邦制」使然，也因此，針對全國個別選民作選擇性調查的現行民調經常失準。

二、美國因地大人多，旅居外州、外地甚至外國的公民甚多，為確保人人均有平等投票權，設有「不在籍投票」及「通訊投票」。此次因新冠疫情不宜同天群聚投票，因此又特別開放「提前投票」，以使11月3日不致太過擁擠、倉促。立意都好，但執行辦法上卻出現不少缺失，包括：

（一）通訊投票考驗郵政系統的收／遞效能，除了時效把握，還有誠信問題。從填寫到投遞送達選票過程，若有延誤或詐欺行為，必影響投票的適法正當性。

（二）由於是聯邦制，各州在投開票過程的作業規定不同，包括提前收受選票，尤其後來又開放提前投票者可以更改選票，有的州甚至允許選民更改2~3次，增加收取選票、驗證選票，以及重複投票等困擾。

（三）法定投票日是11月3日，於當天在法定時間投票者未有紛爭。但提前或通訊投票者此次高達1億1千多萬，理應規定提早收受選票及開票計算的期限，但有些州允許在11月3日之後數天，甚至有延至11月24日送達者，且通訊投票要在正式投開票結束後才開始作業，以致全國未能同步完成全套投開票程序。

以上種種問題，看在擅長選舉，走過漫長對抗買票與作票惡習的台灣人眼裡，直覺不可思議。過去我推動「淨化選舉」，曾赴美取經。我想，美國也該來跟台灣學習。

川普總統已在爭議性的關鍵州提起訴訟，美國憲法及法律也有其他權宜措施，希望法律程序能在1月6日以前順利完成。否則，美國憲法規定一項「權變選舉」，最終由眾議院投票選總統，參議院選副總統，萬一「跨黨」當選正副總統，或許可以避免國家分裂，重建民主典範？

（作者為前副總統）